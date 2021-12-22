«К моему 3-летнему сыну приходил его умерший младший брат»

Пользовательница сайта Reddit с ником Mountain_Gold_4734 поделилась своей пугающей историей о том, как ее малолетнего сына кажется навещал призрак его умершего брата:

В апреле 2020 года я потеряла сына, будучи на 17-й неделе беременности. У меня была инфекция в матке, которую вовремя не обнаружили, и после нескольких недель в больнице у меня начались преждевременные роды.

У меня самой после этого был сепсис и мне было очень плохо. Сказать, что это было трагично и травмирующе, – значит ничего не сказать. Мы с моем сожителем решили все-таки дать имя этому ребенку, далее я буду называть его “Н”.

В то время моему старшему сыну, назовем его “А”, было всего два с половиной года и он был слишком мал, чтобы понимать что-либо, кроме того, что его мама заболела и ее увезли в больницу.

Мы не рассказывали ему о его погибшем брате “Н”, потому что не хотели озадачивать его такой серьезной проблемой в его юном возрасте. Дома мы в целом так мало упоминали “Н”, что его имя нашему старшему мальчику тоже было незнакомо.

В июле 2021 года я ехала на машине вместе с “А” на субботнее утреннее мероприятие, когда он вдруг сказал мне: “Мама, тебе стоит познакомиться с моим другом “Н”, он здесь в машине с нами” и указал пальцем на потолок машины.

Я не хотела слишком остро реагировать на это, потому что была вероятность, что это просто игра его воображения и он просто все выдумал. Поэтому я просто сказала: “Это хорошо, он хороший друг?” Сын сказал “Да”.

Позже я расcказала об этом сожителю и у нас обоих была одинаковая реакция – мы решили, что это лишь странное совпадение. Также мы знали, что у детей часто бывают воображаемые друзья. Так что мы пришли к выводу, что его слова не имеют большого значения.

На следующий день “А” сказал своему папе, что “Н” находится рядом с ним, когда они играли в нашей комнате отдыха. Папа спросил его “О, хорошо, а где он сейчас?”. В ответ сын показал пальцем вверх, в сторону угловой комнаты. В этой комнате на книжной полке мы храним урну с прахом “Н”.

Потом “А” сказал “Он как астронавт! Он может парить в космосе!”

Через несколько дней, когда мой сожитель выходил утром из дома вместе с “А”, я поцеловала его и обняла, как я всегда делаю у входной двери. Затем “А” повернулся налево и с энтузиазмом сказал: “Пока, “Н”! Я иду в школу!” перед тем как выбежать за дверь.

После этого мы с моим сожителем просто уставились друг на друга в изумлении.

В течение следующих нескольких недель подобное поведение нашего сына повторялось еще несколько раз. Иногда “А” говорил нам, что “Н” спит, поэтому останется в машине, если мы прибудем в пункт назначения. Потом “А” сказал мне, что “Н” находится в больнице и что он больше не астронавт.

На этот раз я немного испугалась, потому что в тот единственный раз, когда мы видели “Н”, это было в больнице. Наши единственные воспоминания о нем были в этой обстановке.

Последний раз, когда “Н” навещал нашего сына (по крайней мере о которых мы знаем), снова произошел в машине, где была я и “А”. Мой сын сказал мне: “Он здесь с нами, мама”, и любопытство взяло верх надо мной.

Я спросила: “Скажи, “Н” это мужчина или маленький мальчик, как ты?”. И он ответил мне таким тоном, как будто я действительно должна была это знать по умолчанию: “Нет, мама, “Н” – это всего лишь крошечный ребенок! Иногда я могу держать его на руках”, – и он так расположил свои руки, словно держал в них младенца.

Это был абсолютно жуткий, но вместе с тем восхитительный момент!

Я была воспитана как агностик-атеист, так что подобные вещи меня немного ошеломляют. Но в конце концов мы решили, что “Н” просто дал нам понять, что он в порядке и все еще как-то рядом с нами.

Через несколько недель я узнала, что снова беременна. Мне нравится думать, что “Н” была здесь с нами в первые недели моей беременности. И что он до сих пор с нами, всегда особенная часть нашей семьи.

Я верю, что маленькие дети могут видеть то, что мы не можем объяснить. Я так рада, что у “А” был такой шанс увидеть его, хотя он, скорее всего, в более старшем возрасте его не вспомнит.