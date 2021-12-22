В жюри преимущественно белые — американские штаты объявили войну расовой дискриминации при отборе присяжных

Недавние громкие судебные разбирательства привлекли внимание американской общественности к проблеме того, что в коллегиях присяжных непропорционально больше белых заседателей, пишет The Washington Post. Ряд штатов, включая Вашингтон, Калифорнию и Аризону, уже сделали шаги в борьбе с расовой дискриминацией, ограничив или вовсе запретив немотивированный отвод кандидатов, из-за которого потенциальные темнокожие присяжные нередко лишаются своих мест.



Reuters

Американские законодатели на уровне штатов открывают новый фронт в борьбе с предвзятостью в системе уголовного правосудия — на этот раз они намерены избавиться от расовой дискриминации при отборе присяжных, пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, к проблеме того, что коллегии присяжных сегодня зачастую не отражают реальные сообщества в тех или иных регионах, внимание привлекли недавние громкие процессы, где судьбу подсудимых решали преимущественно белые заседатели. Газета приводит в пример суд в Кеноше, штат Висконсин, над Кайлом Риттенхаусом, который, по словам его адвокатов, в порядке самообороны застрелил двух человек во время протестов в городе в 2020 году и которого оправдали по всем пунктам. Также — суд в Джорджии над тремя белыми мужчинами, которые пустились в погоню за темнокожим местным жителем Ахмадом Арбери и застрелили его. В этом случае даже судья признал, что в процессе отбора присяжных, среди которых оказался лишь один темнокожий мужчина, была «намеренная дискриминация».

Ранее в этом месяце в Миннесоте коллегия из девяти белых присяжных, двух азиатов и одного темнокожего начала рассматривать дело бывшей сотрудницы полиции Кимберли Поттер, которая застрелила афроамериканца Данте Райте при попытке ареста. Два запасных присяжных — тоже белые, притом что суд проходит в округе Хеннепин, где более трети жителей не белые.

По словам The Washington Post, зачастую процесс расовой дискриминации при отборе присяжных происходит из-за распространённой тактики, которая позволяет адвокатам потребовать отвод для того или иного члена коллегии без указания причины — немотивированный отвод. Однако в 1980-е Верховный суд США постановил, что такая практика не может использоваться, чтобы избавляться от присяжных по расовому признаку, потому что это нарушает закон о равных правах на защиту, закреплённый в Конституции.

Но, как утверждают критики, юристы нашли способы обойти и это. При отборе присяжных они спрашивают у темнокожих кандидатов, слышали ли они когда-нибудь «о неприятных встречах с полицией». Если потенциальный присяжный ответит «да», можно настаивать на отказе от его кандидатуры на основании предвзятости по отношению к полиции. Как показывает исследование по южным штатам, юристы оспаривают потенциальных темнокожих присяжных в два-три раза чаще, чем представителей других этнических групп. Впрочем, по словам экспертов, такое происходит и в других штатах.

Большой прорыв в борьбе с дискриминацией в этом направлении произошёл три года назад в штате Вашингтон. В 2018 году Верховный суд штата ввёл правило, благодаря которому юристам стало проще противостоять немотивированному отводу кандидатов. В 2020 году Калифорния приняла закон, в котором закрепила действующее в Вашингтоне правило. А в сентябре текущего года Высокий суд Аризоны вовсе отменил практику немотивированного отвода. Коннектикут и Нью-Джерси сейчас изучают эту проблему.

The Washington Post обращает внимание, что, как показывают исследования, коллегии присяжных, в которых соблюдается принцип расового разнообразия, больше времени проводят над обсуждением дела и реже совершают ошибки, что может обеспечить более справедливые суды. Однако афроамериканцы уже более 150 лет продолжают бороться за доступ в ряды присяжных, с тех пор как 14-я поправка к Конституции закрепила их право на полноценное участие в политической жизни страны.

Причин, почему среди присяжных в США в основном белые, достаточно. Проблема начинается уже с того, как людей призывают исполнять свой гражданский долг, объясняет Уильям Сноуден, основатель некоммерческой организации Juror Project, которая занимается борьбой с дискриминацией в отборе присяжных. Для поиска кандидатов многие регионы используют документы, в которых регистрируются избиратели, и записи подразделения транспортных средств Министерства транспорта. Это значит, что в присяжные скорее попадут люди, которые дольше проживают по одному адресу, — к этой группе чаще принадлежат белые. В некоторых регионах поводом отказаться от кандидата служит наличие судимости за уголовные преступления — это в большей мере исключает представителей этнических меньшинств из списка потенциальных присяжных. Кроме того, по словам экспертов, система оплаты времени присяжных устроена так, что согласиться на неё могут лишь те, кто может себе позволить не выйти на свою постоянную работу.

Потенциальным присяжным из числа меньшинств также часто отказывают при предварительном собеседовании. К примеру, возвращаясь к вопросу о «неприятных встречах» с полицией, как показывает статистика, куда больше афроамериканцев по сравнению с другими жителями США сталкиваются с таким опытом и, если они ответят честно, их кандидатуру не примут.

Темнокожая американка Оуша Бинг выступала перед Верховным судом Вашингтона во время симпозиума по расовой предвзятости при отборе присяжных в 2017 году. Она рассказала, что была рада получить повестку и шанс попасть в коллегию и в назначенный день явилась в суд. По словам Бинг, в ходе опроса кандидатов прокурор обращался сразу ко всем, но один вопрос задал исключительно ей. Он спросил, доверяет ли она полиции, на что американка, вспомнив опыт своего темнокожего отца, ответила отрицательно. После этого прокурор попросил предоставить ей отвод. Когда суд и юристы удалились, чтобы обсудить её исключение, Бинг пришлось выслушивать шутки других кандидатов в присяжные, которые интересовались: «Что ты такого сделала?» В итоге суд признал отвод американки законным. Как вспоминает Бинг, она чувствовала, что её исключили из важного процесса лишь потому, что она не стала врать.

По информации The Washington Post, прокурор воспользовался немотивированным отводом, чтобы Бинг не взяли в присяжные. Хотя в то время это уже можно было оспорить: для этого юристам необходимо бы было доказывать намеренную расовую дискриминацию, а это очень сложно. Но благодаря введённому в 2018 году правилу, Вашингтон стал первым штатом, который объявил войну не только намеренной, но и скрытой дискриминации. Здесь по-прежнему можно пользоваться немотивированным отводом, но его можно оспорить не доказывая расовые причины. Судьям просто достаточно задаться вопросом: «Мог бы объективный наблюдатель рассматривать расу и этническую принадлежность как фактор, сыгравший роль в требовании немотивированного отвода?»

Директор Death Penalty Clinic (юридической консультации по смертным приговорам) при Правовой школе Калифорнийского университета Беркли Элизабет Семел отслеживает, как другие штаты пытаются ограничивать практику немотивированного отвода. В августе 2020 года, на волне протестных настроений, вызванных смертью темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда при задержании полицией, Семел помогла воплотить в жизнь калифорнийскую версию вашингтонского правила. Однако, по мнению юриста, это не единственное, с чем нужно бороться, — необходимо менять систему в целом. «Когда вы платите присяжным по 12 или 15 долларов в день, кто вообще сможет просидеть там неделю, две, а то и месяцы? Вы исключаете всех, у кого нет в достатке денег», — объясняет Семел.

Спустя почти пять лет после своего выступления в Верховном суде Вашингтона Бинг ждёт нового шанса стать присяжной. Она рада, что проблема расовой дискриминации при отборе кандидатов наконец начала привлекать внимание. «Темнокожим за всё приходится бороться, и это лишь ещё одна такая вещь. Мы должны быть представлены везде, и мы, очевидно, не представлены среди присяжных… Нам необходимо это изменить, и, если бы у нас получилось, думаю, результаты были бы лучше, а коллегии присяжных работали бы более эффективно», — считает американка.