Ученые допускают, что человечество существует в симуляции

Исследователь компьютерных наук Ризван Вирк, опубликовавший книгу “Гипотезы моделирования”, считает, что человечество может существовать в симуляции — как в “Матрице”.

Человечество не просто может жить в симуляции, но и скорее всего живет в ней — считает Вирк, изучивший ранние научные труды по теме. Исследователь отталкивается от трудов оксфордского философа Ника Бострома, который уверен, что любая технологически развитая цивилизация в конечном итоге приходит к созданию симуляции, подобной той, которая показана в художественном фильме “Матрица”. Выходит так, что во Вселенной может существовать множество симуляций. Реальность же только одна. Чисто математически — шансов оказаться в смоделированной реальности намного больше.

Вирк рассматривает Вселенную как основанную на информации систему, субатомные частицы которой — это своеобразные биты. В таком случае наш мир действительно может оказаться симуляцией, за которой стоят неизвестные высокоразвитые существа (возможно — люди будущего, которые моделируют прошлое человечества, пытаясь разобраться в каких-то исторических тонкостях). Теория Мультивселенной, как подчеркивает Ризван Вирк, тоже подтверждает цифровой характер окружающего мира.