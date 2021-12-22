Китайцы нашли способ, как можно питаться в фастфуде и не толстеть, ведь стул не обычный
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Многие мечтают есть бургеры и не набирать лишний вес. Как ни странно, китайцы пытаются воплотить подобные мечты в реальность.
Во многих заведениях быстрого питания уже сейчас вместо обычных стульев стали устанавливать велотренажеры.
В сети есть множество видео, в которых демонстрируется эффективность подобных решений.
Конечно же некоторые посетители не желают крутить педали, а просто едят бургеры. Но китайцы активно пытаются найти способ, благодаря которому посетитель сам захочет заниматься на тренажере.
Интернет-сообщество, как это всегда бывает, уже разделилось на два лагеря и вовсю обсуждают подобное решение.
«Это же прекрасно! Я могу ходить в мак и всем говорить, что я за ЗОШ»
«Теперь я точно не пропущу ни одной тренировки!»
«Главное, что уборная рядом»
@cris13yu
mc da China kkkk amei a ideia
♬ som original — cris13_u
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