 

Китайцы нашли способ, как можно питаться в фастфуде и не толстеть, ведь стул не обычный

22.12.2021, 9:57, Разное
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Многие мечтают есть бургеры и не набирать лишний вес. Как ни странно, китайцы пытаются воплотить подобные мечты в реальность.

Во многих заведениях быстрого питания уже сейчас вместо обычных стульев стали устанавливать велотренажеры.

В сети есть множество видео, в которых демонстрируется эффективность подобных решений.

Конечно же некоторые посетители не желают крутить педали, а просто едят бургеры. Но китайцы активно пытаются найти способ, благодаря которому посетитель сам захочет заниматься на тренажере.

Интернет-сообщество, как это всегда бывает, уже разделилось на два лагеря и вовсю обсуждают подобное решение.

«Это же прекрасно! Я могу ходить в мак и всем говорить, что я за ЗОШ»

«Теперь я точно не пропущу ни одной тренировки!»

«Главное, что уборная рядом»

@cris13yu

mc da China kkkk amei a ideia

♬ som original — cris13_u



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