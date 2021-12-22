 

Российское посольство призвало США не перекладывать ответственность за рост напряженности

22.12.2021, 9:34, Новости дня
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Посольство РФ в Вашингтоне ответило на заявление пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса и призвало Соединенные Штаты не перекладывать вину за рост напряженности в отношениях двух стран.

В сообщении дипломатического представительства в Twitter говорится, что российская сторона призывает Госдепартамент США «не сваливать с больной головы на здоровую».

«Для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на границах нашей страны. А именно принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, отказаться от приема в альянс ранее входивших в СССР государств», – подчеркивается в заявлении.

Ранее Прайс написал в Twitter, что, «вопреки заявлениям российского министра обороны», ответственность за эскалацию напряженности несет якобы Россия, а не Украина или США.

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что американцы готовят Донбассу химатаки по сирийскому образцу.



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