Ученые выявили преимущество Т-клеток перед антителами в защите от COVID

Результаты цифрового моделирования, которое провели китайские ученые, показали, что Т-клетки, играют даже более важную роль в противодействии коронавирусу, чем специфические антитела, следует из статьи в журнале Royal Society Open Science.

Т-лимфоциты, или Т-клетки – это белые кровяные тельца, которые реагируют на чужеродные вещества, такие как вирусы, попадающие в организм, важнейшие элемент приобретенного иммунного ответа. С их подачи иммунная система запускает механизмы распознавания и уничтожения клеток, несущих чужеродные антигены, передает РИА «Новости».

Исследователи из Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук на основе точного описания клинических данных сотен пациентов с COVID-19 построили математическую модель, чтобы выяснить, какую роль эти клетки играют в предотвращении тяжелого течения и смерти от коронавирусной инфекции.

Результаты количественного моделирования клеточных реакций показали, что ухудшение Т-клеточного противовирусного и противовоспалительного иммунитета может в случае заболевания COVID-19 стать критическим. Оказалось, что Т-клетки играют более важную роль, по сравнению с антителами, в вопросе освобождения от вируса SARS-CoV-2. У пациентов с легкой формой заболевания они уничтожают до 96,5 процентов вирусных частиц.

Ранее ученые изучили возможную связь расы и тяжести течения COVID.

Исследователи также выявили «память» организма на коронавирусы. Прошлые коронавирусные инфекции, которыми человек уже переболел, могут помочь его иммунной системе бороться с SARS CoV-2, считает группа американских ученых из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики.