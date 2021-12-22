 

Проверки прошли по всем ЧП в красноярских колониях

22.12.2021, 8:50, Новости дня
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По всем трем эпизодам с истязанием заключенных в красноярских колониях, видео с которыми опубликовано на этой неделе в интернете, были проведены проверки и «полетели головы» – инциденты произошли еще в 2015 и 2020 годах, сообщил уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов.

В понедельник в СМИ и Telegram-каналах появились несколько видео об избиениях осужденных якобы в учреждениях красноярского ФСИН. В пресс-службе главка сообщили, что по данным видео будет проведена проверка.

«Надо понимать, что в этом ролике, который был выложен, там три эпизода. В одном случае сотрудник бьет и макает головой в унитаз осужденного. Другой случай – двое осужденных бьют третьего, четвертый наблюдает… Из того, что мне известно на сегодняшний день, первые два эпизода – они очевидно имеют криминальный характер, это ужасные эпизоды, но они относятся к 2015 году. Это не умаляет жесткости и противоправности эпизодов, но по ним уже проведены все мыслимые и немыслимые проверки еще до появления вот этого ролика. Я помню эту ситуацию, мы в этом (проверках) участвовали и (краевые) СК, прокуратура», – передает РИА «Новости» слова Денисова.

Что же касается третьего эпизода видеоролика, где человек погибает, по словам омбудсмена, «он был в 2020 году – и по нему проводилась сразу же детальная проверка». «Потому что, по каждому случаю, связанному со смертью осужденного, ГУФСИН обязан сообщать, он по определению не может это скрыть. Проводилась проверка ГСУСК по Красноярскому краю, очень долго и тщательно. Они пришли к заключению, что имел место суицид, и был отказ в возбуждении уголовного дела», – подчеркнул омбудсмен.

Он отметил, что «работа проводилась жестко, полетели головы, были наказаны сотрудники многие и даже те, кто не участвовал, а просто знал и не сообщил – они из системы были уволены». По словам Денисова, в Красноярском крае эти случаи не остались безнаказанными, и по каждому были вынесены четкие правовые оценки. Он пояснил, что после опубликованного видео он направил во все структуры соответствующие запросы.

«Служебные проверки я проводить не могу. Я могу только следить за тем, чтобы все ведомства, которые имеют право и обязаны проводить проверку, довели это все до конца, и напоминать им об этом… Вторично проверить, не упустили ли что», – подчеркнул он.

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что в Государственную думу внесли законопроект, направленный на ужесточение положений Уголовного кодекса России, устанавливающих ответственность за пытки, которые организованны представителями власти.



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