Мнение: Чем ответить на агрессию НАТО в Черном море

На Черном море вблизи российского Крыма в последнее время частыми и, разумеется, непрошеными гостями стали боевые корабли НАТО. Да и воздушное пространство черноморского бассейна кишит натовскими самолетами и беспилотниками-разведчиками.

Эта активность стала представлять реальную опасность для черноморских рубежей России. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для зарубежных военных атташе заявил, что стратегическая авиация США гораздо чаще стала появляться в непосредственной близости от восточных рубежей России, отрабатывая выход на рубеж применения крылатых ракет.

Чем можно ответить на эту серьезную военную угрозу? На мой взгляд, в данном случае стоит воспользоваться передовым опытом китайским военных. А именно – создать в акватории Черного моря искусственные острова военного назначения. Как известно, Китай строит в Южно-Китайском море искусственные острова и располагает на них взлетно-посадочные полосы для своей военной и транспортной авиации. Это выдающаяся военная инновация, о которой я рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки, сообщил, что Китай установил противокорабельные крылатые ракеты и зенитный ракетный комплекс на трех своих форпостах, которые находятся на спорных островах архипелага Наньша в Южно-Китайском море. США полагают, что Китай выстроил на искусственно возведенных территориях вокруг рифов Файри-Кросс, Мишиф и Суби 72 ангара для истребителей, и еще 16 таких ангаров обнаружено на достроенных рифах в архипелаге Парасельских островов, расположенном севернее Спратли – ближе к острову Хайнань и материковому Китаю. Там же развернуты системы ПВО, укрепленные склады оружия, противоракетные укрытия, а также радары.

Острова архипелага Наньша в Южно-Китайском море являются законной территорией Китая и власти страны могут размещать там любые объекты, в том числе военные, которые необходимы для обеспечения национальных интересов и безопасности, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Китай создает эти острова, намывая гигантские песочные массы на рифы и мели. Новые острова способны выдерживать вес и объем больших зданий, разведывательных систем и зенитно-ракетных комплексов. На искусственные острова Китай может вынести ближе к зоне возможных конфликтов системы слежения и создать базы снабжения своего ВМФ.

Есть и другие технологии создания искусственных островов. В настоящее время накоплены огромные знания и практический опыт в такого рода проектах, начиная с эпохи неолита, когда в Шотландии и Ирландии сооружались кранноги – искусственные острова в виде деревянных платформ на песчаных отмелях. Древние полинезийцы в XIII веке построили в Тихом океане искусственный архипелаг Над-Мадол. В XVII веке в Японии был построен искусственный остров Дэдзима в бухте Нагасаки для того, чтобы иностранцы не допускались на священную японскую землю. Этот остров служил морским портом для голландских торговых судов. Первый в РФ искусственный остров Черепаха был построен в 1702 году рядом с гаванью мыса Таган-Рог, затем несколько островов (в основном каменно-набросные) были построены в Финском заливе близ Кронштадта.

В РФ существует проект создания архипелага «Федерация». Его планируется намыть в Чёрном море в Хостинском районе Сочи напротив Малого Ахуна. 15 июня 2017 года подписано распоряжение Правительства Российской Федерации о сооружении 4-х искусственных островов в Кольском заливе для нужд «Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений». В российской «Горной энциклопедии» есть статья о строительстве искусственных островов в промышленных целях. Самые известные в мире искусственными острова построены в Дубае. Власти эмирата утверждают, что они просуществуют по меньшей мере 800 лет. Япония построила несколько таких островов, на одном из которых расположен металлургический завод, на другом – аэропорт.

Большинство искусственных островов создается вблизи от береговой линии, на небольшой глубине. Но возможности современной строительной индустрии таковы, что Дания намерена построить в Северном море в 50 милях от полуострова Ютландия в районе знаменитой Доггер-банки, где глубина моря достигает нескольких десятков метров, искусственный остров, который будет застроен ветроэлектростанциями. Наряду с увеличением боевой мощи Черноморского флота и сил береговой обороны можно асимметрично ответить на усиление военного присутствия НАТО в Черном море – создать в акватории Черного моря искусственные острова военного назначения.

Это даст синергетический эффект от сочетания выдвинутой к береговой инфраструктуре потенциальных противников военно-морской базы с серьезной авиагруппой, комплексами противокорабельных ракет и разведывательных радаров, прибрежных кораблей, базирующихся на ней, и кораблей Черноморского флота, базирующихся в Крыму. Такая база на искусственном острове станет непотопляемым ракетоносцем.

А имеет ли право РФ строить искусственные острова в Черном море?

Морская Конвенция, одобренная ООН в 1982 году, установила для прибрежных государств ширину прибрежной морской полосы – ширину территориальных вод – в 12 морских миль (одна морская миля – 1,85 км). Государство осуществляет полный суверенитет над воздушным пространством, над морским дном и его недрами в своих территориальных водах. В «Энциклопедическом словаре экономики и права» 2005 года есть разъяснительная статья «Статус искусственных островов и сооружений на континентальном шельфе»:

«Прибрежное государство обладает исключительным правом возводить или разрешать возводить и регулировать создание на своём континентальном шельфе искусственных островов, а также сооружений… Прибрежное государство осуществляет юрисдикцию над такими искусственными островами, в том числе юрисдикцию в отношении таможенных, налоговых, санитарных, иммиграционных законов и правил. Вокруг искусственных островов и сооружений могут устанавливаться зоны безопасности шириной до 500 метров…».

Границы континентального шельфа прибрежного государства могут, как известно, простираться далеко за границы его территориальных вод и находиться на расстоянии от 200 до 350 миль от берега, в зависимости от внешней границы подводной окраины материка. Таким образом с точки зрения международного права РФ обладает легитимной возможностью создавать искусственные острова на своем континентальном шельфе.

Построенные хотя бы по 12-мильной периферии территориальных вод военно-морские базы позволят увеличить боевой потенциал России в черноморском бассейне. Даже рассмотрение вопроса о строительстве таких островов охладит боевой пыл США и их союзников по НАТО, и позволит РФ спокойно заняться мирным строительством в российском Крыму.