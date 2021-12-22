 

В Винницкой области загорелся отель, есть погибший и пострадавшие – ГСЧС

22.12.2021, 8:45, Новости дня
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“В 2.55 в селе Селище Винницкого района в шестиэтажном здании отеля возник пожар. В 5.09 пожар в комплексе отдыха “Баттерфляй” локализован на площади 900 м². В 5.26 – ликвидирован. Один человек погиб, два человека травмированы”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что до прибытия их подразделений были эвакуированы 56 человек, из которых 53 – дети 2006–2016 года рождения.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/7042106899140483

На сайте загородного комплекса указано, что он находится в селе Садовое и состоит из отеля и ресторанов. Стоимость проживания – от 850 грн в сутки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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