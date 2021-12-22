 

SpaceX снова перенесла запуск украинского спутника

22.12.2021, 8:45, Новости дня
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“Компания SpaceX сообщила о переносе запуска миссии Транспондер-3 с украинским спутником “Січ-2-30″ с 10-го на 13 января 2022 года”, – написал он.

Тафтай отметил, что “спутник полностью готов к запуску”.

https://www.facebook.com/volodymyrtaftay/posts/263376375860027

Украина готовилась запустить на орбиту спутник “Січ-2-30” к концу 2020 года. Однако компания SpaceX перенесла запуск ракетоносителя. Спутник должны были запустить 10 января.

Контекст:

Тафтай говорил в мае 2021 года, что Украина за пять лет планирует создать свой космодром и вывести на орбиту семь спутников. Он добавил, что спутники будут заниматься зондированием поверхности в целях обороны, экономической безопасности, использования природных ресурсов, предотвращения пожаров, наводнений, прогнозирования урожаев в сельском хозяйстве.

Это третий за период независимости и первый за последние 10 лет украинский космический спутник. Он получил международную регистрацию в октябре.

В марте председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что Украина предварительно согласовала со SpaceX условия контракта о запуске в космос “Січ-2-30”. В мае КБ “Южное” заключило контракт с нидерландской компанией Isilaunch. Спутник должна вывести на орбиту ракета SpaceX Falcon-9, а нидерландцы – обеспечить интеграцию между ракетой и спутником, поясняли в “Южном”.

Стоимость запуска спутника, по словам Тафтая, без учета расходов на адаптер, транспортировку спутника и услуг на пусковой базе – $1 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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