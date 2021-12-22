Букмекерская контора «1хСтавка»: все условия для выгодного сотрудничества с игроками

22.12.2021, 8:49, Рекомендуем

Теги: Развлечения, Спорт

«1хСтавка» – легальная букмекерская контора, которой доверяют миллионы россиян. Она привлекает максимально высокими коэффициентами, большим количеством спортивных событий и вариативностью ставок. Компания обеспечивает абсолютную безопасность и конфиденциальность каждому игроку.

Общая информация

Учредителем букмекерской конторы «1хСтавка» является компания «Букмекер Паб». Она зарегистрирована в Брянске. Сначала БК создавалась для продвижения всемирно известной компании 1xBet, но потом превратилась в полноценного автономного букмекера.

Сегодня «1хСтавка» действует исключительно в соответствии с законодательством Российской Федерации. Компания имеет все необходимые лицензии для осуществления деятельности, входит в Первую СРО букмекеров, активно сотрудничает с Первым ЦУПИС. С 1xBet ее связывают цветовое оформление сайта, способ обслуживания, стиль работы. У БК «1хСтавка» имеются более 900 стационарных пунктов обслуживания.

Чем отличается «1хСтавка» от других букмекеров?

Букмекерская контора «1хСтавка» привлекает беттеров абсолютной доступностью. Чтобы стать игроком, нужно внести определенную сумму. Минимальная ставка данного букмекера составляет всего 20 рублей. Что касается максимальной суммы, то она определяется в индивидуальном порядке, в зависимости от вида спорта и спортивного события. Максимальная сумма выплаты составляет 1 млн. рублей.

Что свойственно БК «1хСтавка»:

Надежность. Согласно мнению экспертов и отзывам беттеров, компания отличается положительной репутацией. Она привлекает добросовестной работой, широкой линией событий, высокими коэффициентами, своевременными выплатами.

Многочисленные способы для ввода и вывода средств. Например, пополнять счет наличными можно через салоны связи «Связной», «Евросеть», «Мобил элемент». Как правило, за услуги взимается комиссия. Чтобы избежать комиссии, стоит посетить стационарные пункты «1хСтавка». Если говорить о безналичных переводах денежных средств, то беттер может воспользоваться разнообразными электронными кошельками (например, Webmoney, Яндекс Деньги), интернет-банкингом (Альфа-банк, Тинькофф), дебетовыми и кредитными картами (МИР, MasterCard, Visa), услугами мобильных операторов («МегаФон», «Билайн», МТС) и других.

Понятные и удобные сайт и мобильное приложение. Оба отличаются большой функциональностью, быстродействием, возможностью настройки. Дизайн сайта тщательно продуман, чтобы беттерам было легко и удобно ориентироваться в разделах, следить за спортивными событиями, делать прогнозы. Пользователи могут выбирать нужную языковую версию сайта. Что касается приложения, то его можно устанавливать на ОС iOS и Android.

Внимательная служба поддержки. К ней можно обращаться по электронной почте [email protected], номеру телефона 8 800 500 29 11 или лично в офисах БК. Все обращения и заявки беттеров принимаются и рассматриваются круглосуточно. Представители компании реагируют на заявки моментально. Единственным минусом считается отсутствие чата.

Всевозможные бонусы. Так, каждый новичок получает бонус при регистрации. Кроме того, предусматривается кэшбек в размере 10% от вложенной суммы ставки. Также действует страхование ставок в случае проигрыша – 10% от вложенной суммы. Максимальная страховая сумма составляет 10 000 рублей. Дополнительные бонусы можно получать при введении промокода.

Отдельное внимание стоит уделить промокодам, которые предоставляет контора. Например, новичок может удвоить приветственный бонус, если введет промокод при регистрации. Найти данную комбинацию цифр и букв достаточно легко на сайтах, освещающих спортивные события и деятельность букмекерских контор.

Регистрация и возможности личного кабинета

Чтобы зарегистрироваться и стать игроком БК «1хСтавка», необходимо создать новую учетную запись, пройти верификацию и идентификацию в ЦУПИС. Полноценную регистрацию можно осуществить только на сайте БК. Там необходимо указать следующую информацию: ФИО, место проживания, дату рождения, гражданство, серию и номер паспорта, адрес электронной почты, контактный номер телефона, пароль. По окончании регистрации и верификации беттер получает ID и игровой счет. Стоит заметить, что ускоренная регистрация в официальной БК «1хСтавка» исключена.

После регистрации беттеру открывается доступ к личному кабинету. Чтобы входить в него, необходимо указывать только номер мобильного телефона и пароль. Личный кабинет позволяет отслеживать состояние счета, полноценно пользоваться опциями и инструментами для заключения пари. Также он позволяет отслеживать ранее сделанные ставки, узнавать результаты участия в акциях и розыгрышах, состояние бонусного счета.

Главное, что в личном кабинете игрок оформляет заявки на нужные выплаты, следит за игровым счетом.

Сильные стороны букмекера

Как говорилось выше, БК «1хСтавка» является абсолютно безопасным и надежным партнером. Он имеет легальный статус, высокие коэффициенты и огромный выбор событий в линии. Компания всегда занимает первые места в списке лучших букмекеров.

Сильными сторонами букмекерской конторы 1хСтавка являются:

возможность делать ставки на более 30 видов спорта: теннис, футбол, баскетбол, хоккей и многое другое;

удобные и понятные мобильные приложения, сайт;

минимальная ставка от 20 рублей;

различные языковые версии сайта;

быстрая выплата денежных средств;

насыщенная бонусная программа;

быстрый отклик техподдержки.

Что касается минусов «1хСтавка», то их крайне мало. Наиболее существенным недостатком является то, что деятельность аккаунтов игроков периодически ограничивается. Ставки разрешается делать только в рублях. При крупных выигрышах контора удерживает обязательный налог в размере 13%.

В остальном букмекер лишен недостатков. Он ведет активную спонсорскую деятельность. Например, сегодня БК является официальным спонсором ФК «Краснодар». Кроме того, компания оказывает финансовую поддержку Федерациям водного поло, пляжного футбола, а также компьютерного спорта России. А главное, «1хСтавка» создает все условия для победных ставок своих пользователей.