 

«История самой дорогой лопаты» – The Insider опубликовал расследование о коррупции в ЖКХ Санкт-Петербурга

22.12.2021, 8:31, Разное
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The Insider* опубликовал расследование о тендере на покупку снегоуборочных лопат, организованном мэрией Санкт-Петербурга в декабре 2020 года.

Журналисты утверждают, что спустя год купленные по баснословной цене инструменты так и не поступили в распоряжение коммунальных служб. Тем временем, в Санкт-Петербурге продолжается погодный коллапс: снег копится с ноября, и с его уборкой не справляются.

– В этом ничего удивительного, ведь большая часть лопат города находится в неисправном состоянии, — пишет издание.

одна обычная пластиковая лопата обошлась налогоплательщикам в 1522 евроВ декабре 2020 года мэрией был объявлен тендер на поставку снегоуборочной техники. Изучив все заявки, городские власти заказали 500 пластиковых лопат в фирме из Базеля Shovel International. Выбор объяснили тем, что швейцарцы являются мировыми лидерами в области снегоуборочной техники. Кроме того, только Shovel International обладала уникальной технологией, позволяющей снимать с лопат статистику дистанционно с помощью Bluetooth. Для подписания договора в Швейцарию вылетела делегация и пребывала там три недели.

– По официальной версии, чиновники хотели лично на месте проинспектировать фабрику по производству лопат, находящуюся в Давосе, — пишет The Insider.

Однако несмотря на столь строгий контроль, фирма Shovel International уже в апреле 2021 года объявила себя банкротом.

– С учетом командировочных и стоимости перелета в Швейцарию одна обычная пластиковая лопата обошлась налогоплательщикам в 1522 евро. Это в два раза дороже знаменитого золотого ершика от фирмы Cristofari, — посчитали журналисты.

Как сообщили в прокуратуре города, в отношении руководителей коммунальных служб возбуждено уголовное дело, с них взято письменное обязательство содействовать следствию. Учитывая сложность и значимость процесса, следователи отменили отпуска и планируют полететь на Новый Год в Давос для сбора свидетельских показаний.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”

*По решению Минюста России The Insider включен в реестр СМИ, выполняющих функции «иностранного агента»



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