Стало известно о задержании вице-спикера заксобрания Красноярского края

Заместителя председателя законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова задержали, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, Натарова задержали накануне, он находится «в изоляторе временного содержания», передает РИА «Новости».

Это якобы связано с делом его сына Антоном, которого задержали в 2019 году по делу о мошенничестве. Позднее источник сообщил о задержании еще трех человек по делу и решении суда о домашнем аресте в отношении Натарова-младшего.

Официального комментария правоохранительных органов пока нет.

Натаров с 2016 года был депутатом Госдумы VII созыва от ЛДПР, а в сентябре 2021 года избран депутатом заксобрания Красноярского края. В региональном отделении ЛДПР отказались от комментариев.