 

Газпром не забронировал мощности «Ямала – Европы» на среду

22.12.2021, 8:09, Новости дня
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Газпром не забронировал на среду мощности газопровода «Ямал – Европа» ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессий, следует из данных платформы GSA Platform.

Газпром продолжает снижать бронирование мощности газопровода для транзита газа через Польшу. Компания на пятницу выкупала 27 млн кубометров, на субботу – 5,2 млг, на воскресенье – 4,2 млн, а на понедельник – 3,8 млн из доступных 89,1 млн кубометров, передает РИА «Новости».

На вторник Газпром ничего не заказал. При этом все предыдущие дни в декабре компания бронировала по 31,4 млн кубометров.

Отмечается, что ранее Газпром не стал бронировать мощности для транзита через Польшу по этому газопроводу на декабрь и использовал его на основе ежедневного бронирования.

Кроме того, компания в некоторые дни заказывала мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем европейские страны обвиняют Газпром в обострении энергетического кризиса.



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