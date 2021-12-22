21 декабря на Донбассе боевики три раза нарушили перемирие, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

“21 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. […] В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики во вторник открывали огонь в районе населенных пунктов Широкино (из стрелкового оружия) и Марьинка (из минометов калибра 120 мм), а возле Красногоровки “обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника типа “Квадро”.

“Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы”, – рассказали в пресс-центре.

На 7.00 среды, 22 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов не зафиксировано.

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20 декабря боевики нарушили перемирие четыре раза.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

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