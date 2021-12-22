 

Госдеп призвал американцев отказаться от поездок на Украину

22.12.2021, 7:58, Новости дня
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Госдеп США призвал американских граждан отказаться от поездок на Украину в ближайшее время. Как передаёт «1+1», в официальном предупреждении Вашингтона говорится как о ситуации с коронавирусом, так и об усилении военной угрозы со стороны России. Тем, кто всё-таки отважится на путешествие на Украину, напоминают, что «военные действия РФ могут серьёзно повлиять на работу посольства США».

Государственный департамент Соединённых Штатов призвал своих соотечественников не ездить на Украину в ближайшее время. В официальном предупреждении Вашингтона говорится о ситуации с коронавирусом и усилении военной угрозы со стороны России. 

Американцев предупреждают о вероятных масштабных военных действиях Кремля против Украины, а также обращают внимание на то, что ситуация с безопасностью, в первую очередь вдоль восточных границ Украины и оккупированного Россией Крыма*, может измениться молниеносно.

Тем американцам, которые всё-таки отважатся на путешествие на Украину, напоминают, что военные действия РФ могут серьёзно повлиять на работу посольства США. Это касается и предоставления консульских услуг, и помощи с выездом с Украины. 

Дата выхода в эфир 21 декабря 2021 года. 

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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