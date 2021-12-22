«Омикрон» грозит испортить новому правительству Германии рождественские каникулы

Несмотря на снижение уровня заболеваемости, эксперты предполагают, что из-за распространения штамма «омикрон» Германию захлестнёт новая масштабная волна коронавируса, пишет Der Spiegel. Ближайшие недели могут стать решающими, поэтому в преддверии рождественских каникул в бундестаге новое правительство Германии подвергается резкой критике: по мнению оппозиции, «светофорная коалиция»* сделала слишком мало для того, чтобы обезопасить страну.



Reuters

Ещё в пятницу Катрин Гёринг-Эккардт, член зелёных, попрощалась перед рождественскими каникулами. По её словам, «бурный год» подходит к концу. «Ещё один год, когда пандемия определяла нашу повседневную жизнь. Ближайшие две недели будут немного спокойнее. Набраться сил. Я желаю этого всем нам!» — написала она на странице в Twitter. Но как бы политикам ни хотелось отдохнуть, такими спокойными, как этого желает Гёринг-Экхардт, каникулы не будут, передаёт Der Spiegel.

Именно ближайшие недели могут стать решающими для всей немецкой кампании по борьбе с коронавирусом. Несмотря на то что уровень заболеваемости продолжает падать, эксперты предполагают, что Германию ожидает масштабная пятая волна коронавируса.

Вероятно, штамм «омикрон» быстро приживётся в Германии. Последствия можно наблюдать на примере Великобритании. В пятницу в Соединённом Королевстве заболеваемость достигла рекордной отметки — было зафиксировано более 93 тыс. новых случаев заражения. Несколько государств решили принять превентивные меры. В Испании ужесточают ограничения, а в Нидерландах объявлен локдаун.

Как считает издание, новый штамм может оказаться «более коварным», чем его предшественник «дельта». Есть признаки того, что при заражении «омикроном» наблюдается менее тяжёлая клиническая картина, однако это ещё не подтверждено. И, если это так, этот эффект может быть нивелирован гораздо большей скоростью распространения нового штамма.

Поскольку около четверти населения Германии ещё не вакцинировано, эксперты опасаются массовой перегрузки отделений интенсивной терапии. «Даже если «омикрон» вызовет вдвое меньше случаев тяжёлого течения болезни, чем «дельта», коллапс может наступить из-за гораздо большего числа заражений», — отмечает математик Кристан Шнайдер, профессор факультета прикладных компьютерных и биологических наук в Университете прикладных наук Миттвайда в Саксонии.

Кроме того, из-за множества положительных тестов в течение короткого периода времени многим людям придётся уйти на самоизоляцию, некоторые больше не смогут выходить на работу. Критическая инфраструктура окажется под угрозой. Шнайдер предполагает, что на «начальной стадии» распространения штамма «омикрон» даже поход в кино или ресторан сможет легко спровоцировать огромное число новых случаев заражения.

«Я обеспокоен тем, что германский бундестаг уйдёт на рождественские каникулы, не приняв решительных мер предосторожности, и что мы столкнёмся с огромной волной «омикрон»-штамма», — предупреждает премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. В течение нескольких недель он высказывал недовольство тем, что при изменении закона «О защите от инфекционных заболеваний» правительство ФРГ не разъяснило правительствам федеральных земель процедуру реализации нового пакета мер и не указало её конкретные сроки.

«Зелёные и СДПГ, согласившись на отмену статуса эпидемиологического положения общенационального значения, заплатили СвДП высокую цену. Потому что, к сожалению, с одной стороны, без особой нужды был уменьшен арсенал инструментов для борьбы с пандемией и, с другой стороны, был послан совершенно неверный сигнал», — заявил эксперт ХДС в области здравоохранения и новый генеральный секретарь партии Марио Чая.

С более явной критикой выступил глава гамбургского отделения ХДС Кристоф Плосс: «В рождественский период царит неопределённость, потому что «светофорная коалиция»* не предоставила все инструменты, чтобы защитить нас от штамма «омикрон». Начало полномочий нового правительства он назвал «жутким».

По мнению Левой партии, действия предыдущего и нынешнего правительств представляют собой пример разрушительной политики в области борьбы с пандемией. «Что касается пандемии и системы здравоохранения, я, к сожалению, вынуждена сказать, что я не смогу спокойно отправиться на рождественские каникулы, — завила Жанин Висслер, глава Левой партии. —Следующая волна пандемии уже не за горами. «Омикрон» не причина проблемы, а её дальнейшее обострение».

По её словам, школы и детские сады не подготовлены, они не оснащены системами очистки воздуха. Кроме того, Висслер считает, что при проведении ревакцинации необходимо расставить приоритеты: в настоящий момент ревакцинируются 30-летние, а некоторым 85-летним приходится ждать записи на следующий год.

«Кроме того, ничего не сделано и для медперсонала. Нам нужны устойчивые улучшения для младшего и среднего медперсонала как с точки зрения заработной платы, так и с точки зрения его численности, — отмечает Висслер. — Вместо этого сотрудники больниц перегружены работой, а «светофор» думает о том, кто заслуживает премии, а кто нет». Она подчёркивает: «Безответственно и то, что, несмотря на высокий уровень заболеваемости, футбольные стадионы и рождественские ярмарки всё ещё заполнены посетителями».

В настоящее время правительство Германии всё ещё пытается затруднить проникновение в страну нового штамма. В субботу министры здравоохранения федеральных земель настояли на внесении Великобритании в список стран и регионов, в которых широко распространены мутировавшие штаммы коронавируса. Были ужесточены и правила въезда в Германию. Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах приветствовал инициативу федеральных земель.

Первое заседание экспертного совета по противодействию коронавирусу при правительстве Германии назначено на вторник. К Рождеству совет должен представить доклад, посвящённый штамму «омикрон», пишет Der Spiegel.

* «Светофорная коалиция» — будущее коалиционное правительство Германии, называемое так по цветам входящих в неё партий: «Союз 90 /Зелёные» (зелёный), Свободная демократическая партия Германии (жёлтый), Социал-демократическая партия Германии (красный) (прим. ИноТВ).