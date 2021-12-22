 

“Удобряем” зиму стильными нейл-образами: несколько свежих идей из “Инстаграма”

22.12.2021, 7:48, Разное
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От маникюра зависит то, как в целом будет выглядеть образ. Поэтому очень важно подобрать свой оттенок и форму, чтобы результат был эффектным и стильным. В этом сезоне нейл-мастера предлагают стильные варианты с разными оттенками и возможностью наслаивать цвета.

Модно и стильно

Классика в виде черно-белых полос будет актуальной всегда, этот универсальный маникюр подойдет под любой образ.

Спокойные полупрозрачные основы также будут в тренде, их можно сочетать с разными блестяшками или же оставлять без дополнительных украшений.

Этот вариант выглядит нежно и женственно на коротких и средней длины ноготках.

Эффектные и контрастные узоры также будут пользоваться популярностью. Это касается насыщенного черного в сочетании с бежевой основой.

Темный цвет на миндалевидных ногтях смотрится очень сексуально и эффектно.

А вот варианты с более яркими неоновыми оттенками также будут отличаться в этом сезоне и отлично подойдут для праздничного периода. На такой основе можно даже сделать красивый узор.

Кофейный нежный оттенок сделает ручки мягкими и женственными.

Классическое сочетание черного и красного на прозрачной основе также выглядит эффектно и стильно, это еще одна идея для маникюра на праздник.

Кстати, здесь можно играть с финишем и таким образом углублять сам оттенок.



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