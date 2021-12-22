Анонсирован саммит России, Ирана и Турции

Россия, Иран и Турция договорились провести саммит в астанинском формате в Тегеране в феврале – марте 2022 года в зависимости от ситуации с пандемией коронавируса, сообщил старший советник министра иностранных дел Ирана по специальным политическим вопросам Али Асгар Хаджи.

«Да, он [саммит] планируется. Мы готовимся к тому, чтобы провести его в начале следующего года. Это будет зависеть от ситуации с пандемией. Но в целом мы договорились о проведении саммита. Скорее всего, в феврале или марте мы сможем провести этот саммит», – передает ТАСС слова иранского дипломата.

По словам Хаджи, встреча министров иностранных дел стран – гарантов астанинского процесса (Россия, Иран, Турция) пройдет в январе – феврале 2022 года.

«Да. Мы договорились по этому вопросу. Это будет в следующем году. В январе или начале февраля проведем встречу глав МИД, а после этого проведем саммит», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, в июле прошел шестнадцатый раунд межсирийских переговоров в астанинском формате. Москва, Тегеран и Анкара выступили с совместным заявлением, в котором сочли необходимым поддерживать спокойствие в сирийском Идлибе и полностью выполнять договоренности.