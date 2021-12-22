Стало известно о краже в США выделенных на борьбу с пандемией средств

Секретная служба США заявила, что около 100 млрд долларов было украдено из бюджета программ, предназначенных для помощи предприятиям и потерявшим работу гражданам из-за пандемии коронавируса, сообщило агентство Associated Press.

По словам координатора по борьбе со связанным с пандемией мошенничеством на национальном уровне Роя Дотсона, оценка основана на данных секретной службы, министерства труда и управления малого бизнеса. Он заявил, что сумма составляет 3% от 3,4 трлн долларов, выделенных на помощь из-за пандемии, передает РИА «Новости».

Сообщается, что основная часть суммы похищена в результате мошенничества с пособиями по безработице. Минтруд США сообщил, что пособия по безработице на сумму около 87 млрд долларов могли быть выплачены ненадлежащим образом, причем значительная часть суммы могла быть получена в результате мошенничества.

Всего секретная служба конфисковала более 1,2 млрд долларов при расследовании мошеннических действий со страхованием на случай безработицы и займами. Проводится более 900 уголовных расследований по фактам мошенничества, связанного с пандемией.

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