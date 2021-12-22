Технологии для космоса и мира роботов стали заданиями для школьников на национальной олимпиаде

Победителями и призерами Национальной технологической олимпиады Junior стали 258 школьников из 43 регионов России. Школьники, прошедшие через НТО. Они состязались по пяти направлениям, среди которых были технологии для виртуального мира, космоса, мира роботов, среды обитания и человека.

В 2021 году Национальная технологическая олимпиада Junior для технически ориентированных школьников из 5–7 классов проводится в третий раз. Олимпиада организована Кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». В соревнованиях заключительного этапа приняли участие 583 школьника из 50 регионов России.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов подчеркнул, что высокие результаты в командных инженерных соревнованиях показывают не только школьники из столичных регионов.

«Больше всего победителей и призеров представляют Новосибирскую область (36), Санкт-Петербург (36), Московскую (35) и Волгоградскую (12) области, по 11 победителей представляют три региона: Москву, Нижегородскую область и Приморский край. Здорово, что и у тех, кто живет и учится в небольших населенных пунктах, есть возможность реализовать свои таланты и начать делать то, что действительно нравится», – приводятся слова Агафонова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники третьего сезона состязались по пяти направлениям: технологии для виртуального мира, технологии для космоса, технологии для мира роботов, технологии для среды обитания и технологии для человека. Задания были подготовлены таким образом, чтобы увлечь школьников и дать им примерить на себя роль специалиста будущего.

Как отмечает исполнительный директор АНО «Платформа НТИ» Андрей Силинг, такой подход позволяет участникам на своем опыте убедиться, что освоить современные технологии – это реально. По его словам, подготовку следующего поколения технологических лидеров нужно начинать еще в школах, в кружках, на образовательных интенсивах, на проектных сменах.

Замминистра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров также указал на важную роль средней школы в определении профессиональных склонностей.

«Средняя школа – это время, когда важно определить интересы человека. К 9 классу у школьника появляется ясность в профессиональном ориентире и остается целых три года на углубленное изучение выбранной темы и подготовку к поступлению. Больше половины старшеклассников – призеров и победителей НТО прошлых лет – отмечают, что так или иначе участие в олимпиаде помогло им определиться с выбором будущей профессии», – отметил Гуров.

Для решения заданий НТО Junior требовались как теоретические знания школьных предметов, так и практические компетенции: основы построения алгоритмов и программирования; 3D-моделирование и 3D-печать; работа с сенсорами и робототехническими компонентами; сбор и анализ данных.

«Все эти компетенции актуальны и для трека НТО для 8–11 классов, где они лежат в основе уже более узких и сложных инженерных задач. В следующем году мы планируем дополнительно усилить подход к разработке заданий на базе сквозных компетенций, чтобы повысить роль НТО Junior в подготовке к старшему треку, который дает уже серьезные преференции для поступления в вузы. Также в планах продлить командный этап работы для всех участников и активнее вовлекать наставников и родителей в соревновательный процесс», – отметил лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение», проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов.

«Опыт кружкового движения подтверждает, что у школьников достаточно рано появляется запрос на практическую работу с современными технологиями. Школьники, прошедшие через НТО, получают уникальный опыт и становятся мотивированными абитуриентами и молодыми специалистами с опытом практической работы», – сообщила Наталья Кравченко, председатель Комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты РФ.

Победители и призеры НТО Junior поделились впечатлениями от завершившихся соревнований. Победительница в сфере «Технологии для космоса» Лейсан Зарыпова (Нижний Новгород) уверена, что секрет успеха ее команды состоит в правильном распределении ролей: «Мы обсудили, у кого что лучше получается, распределили задания и не сдавались, даже если что-то не получалось с первого раза».

Москвичи Диана и Максим Резники, призеры в сфере «Технологии для человека», участвуют в олимпиаде второй год. «В прошлом году мы были на последнем месте, у нас почти ничего не получилось. Но мы учли этот опыт, усиленно готовились, настроились на победу – и у нас все получилось. В следующем году планируем победить!» – рассказали ребята.

Призеры и победители получили дипломы и призы. Все участники приглашены продолжить участие в следующем году, а также присоединиться к другим проектам президентской платформы «Россия – страна возможностей» и кружкового движения НТИ.