Минздрав назвал главные симптомы штамма «омикрон»

Першение в горле, субфебрильная лихорадка с невысокой температурой, мышечные боли (миалгия) являются основными симптомами заболевания штаммом коронавируса «омикрон», сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве.

«Мы видим, что в клинической картине «омикрона» доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия. Общие симптомы, интоксикация подчас очень сходны с течением гриппа», – передает ТАСС его слова.

Ранее Минздрав сообщил, что в РФ зафиксирован 41 случай COVID-19 со штаммом «омикрон». Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме.

Напомним, в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».