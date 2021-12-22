Названо число совершенных мигрантами в РФ преступлений

С начала года иностранные граждане в РФ совершили 33,7 тыс. преступлений, что на 6% больше аналогичного периода прошлого года, говорится в статистических материалах МВД РФ о состоянии преступности за январь – ноябрь 2021 года.

«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 33,7 тыс. преступлений, что на 6,3% больше, чем за январь – ноябрь 2020 года, в том числе гражданами государств – участников СНГ – 26,4 тыс. преступлений, их удельный вес составил 78,2%», – цитирует документ ТАСС.

В ведомстве уточнили, что количество преступлений в отношении иностранцев сократилось на 1,2% – до14,6 тыс.

Ранее в МВД предложили собирать отпечатки пальцев у трудовых мигрантов, прибывающих в Россию.