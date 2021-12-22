Как сделать праздничный макияж женщинам за 50: советы по созданию омолаживающего мейкапа

С помощью косметики можно сделать омолаживающий праздничный макияж и скрыть свой возраст. Это хороший вариант для праздников, когда хочется выглядеть намного эффектнее и лучше. Даже в домашних условиях можно достичь хорошего результата и сделать антивозрастной мейк.

Пошаговый процесс

В плане макияжа важно подобрать правильный тон: для повседневного мейка достаточно простого бежевого оттенка, который поможет перекрыть недостатки на коже, но для антивозрастного варианта нужно выбрать светлый оттенок средней плотности, который будет обладать подсвечивающим эффектом.

От правильного выбора тонального крема действительно зависит многое. Для разглаживания кожи нужно использовать праймер; существуют продукты для возрастных красоток, которые отлично увлажняют, но при этом не перегружают кожу. Праймер наносится за несколько минут перед тональным кремом тонким слоем на все лицо. Консилер подбирается на тон светлее от тонального крема.

После этого можно наносить тональный крем, желательно подбирать из жидких текстур, тогда его легче расправить на коже и хорошо замаскировать все поры и мелкие недостатки.

Часто мастера наслаивают тон, но со временем это становится заметно на коже, поэтому лучше так не делать.

Несложный макияж

Контуринг считается обязательным условием возрастного макияжа. С помощью скульптора нужно прорисовать зону скул, но не слишком активно, а слегка подчеркнуть, а также обратить внимание на зону возле глаз и немного замаскировать подбородок. Светлым контуром можно провести под скулой и таким образом прорисовать ее больше. Контуринг носа – сложный процесс, и выполнять его кремовым продуктом будет тяжело, поэтому здесь лучше воспользоваться пудровым контуром и максимально тонкой кистью, чтобы линия получилась ровной и аккуратной.

Контуринг тушуется постепенно, сначала темные, а потом и светлые участки. Пудровые контуринги наносятся на сухое обезжиренное с помощью пудры лицо. Кстати, здесь визажисты предлагают избавиться от пудры в тонах и выбрать рисовый фиксатор, который не только отлично сужает поры и скрывает жирный блеск, но и выравнивает цвет лица.

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Акценты на губы и глаза

Брови и глаза нужно выделять, без этого не получится создать яркий и эффектный образ. Брови можно прокрасить карандашом, потом вычесать остатки и зафиксировать специальным гелем.

Сейчас в тренде естественные средней густоты брови. Тени для глаз можно подбирать выразительные, но обязательно опускать их и на нижнее веко. А также надо обращать внимание на тушевку и хорошо блендировать оттенки разными кистями, чтобы результат получился хорошим. Тени можно наслаивать, но делать это лучше мокрым способом, тогда будет меньше осыпаний, и сверху на пигмент можно добавить для блеска и сияния глаз шиммер.

Завершить макияж глаз желательно стрелочкой, но для возрастных красоток рисовать ее нужно высоко и тонко, чтобы не подчеркивалось нависшее веко.

При макияже губ нужно обратить внимание на их полноту и заполнить контуры карандашом, после этого использовать помаду. Макияж обязательно зафиксировать, чтобы все нанесенные средства выглядели более естественными и красивыми.