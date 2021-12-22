Россия пригрозила США ядерным оружием: Вариант будет рассматриваться

О такой решительной мере заявил заместитель главы Министерства иностранных

дел России Андрей Руденко. Он отметил, что все вопросы рассматриваются в комплексе.

Дипломат напомнил, что подобные предложения были ранее озвучены белорусскими союзниками, сообщает Ura.ru. “Все варианты

будут рассматриваться”, – заверил Руденко. По его словам, многое будет зависеть

от реакции Соединенных Штатов и стран, входящих в НАТО.

Напомним, недавно белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск

готов разместить у себя российское ядерное оружие, если Америка пойдет на такой же шаг в Польше. Затем слова президента республики подтвердил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Как писали “Дни.ру”, высказался об этом и пресс-секретарь президента

России Дмитрий Песков. Он отметил, что наша страна разместит

ядерное оружие на территории Белоруссии, если будет создана

угроза безопасности России.

Ранее, 7 декабря состоялась долгожданная онлайн-встреча президентов России и США – Владимира Путина и Джо Байдена. Политики обсудили отношения двух стран, а также пообщались о совместной работе по региональным вопросам.