 

Россия пригрозила США ядерным оружием: Вариант будет рассматриваться

22.12.2021, 6:14, Разное
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О такой решительной мере заявил заместитель главы Министерства иностранных
дел России Андрей Руденко. Он отметил, что все вопросы рассматриваются в комплексе.

Дипломат напомнил, что подобные предложения были ранее озвучены белорусскими союзниками, сообщает Ura.ru. “Все варианты
будут рассматриваться”, – заверил Руденко. По его словам, многое будет зависеть
от реакции Соединенных Штатов и стран, входящих в НАТО.

Напомним, недавно белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск
готов разместить у себя российское ядерное оружие, если Америка пойдет на такой же шаг в Польше. Затем слова президента республики подтвердил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Как писали “Дни.ру”, высказался об этом и пресс-секретарь президента
России Дмитрий Песков. Он отметил, что наша страна разместит
ядерное оружие на территории Белоруссии, если будет создана
угроза безопасности России.

Ранее, 7 декабря состоялась долгожданная онлайн-встреча президентов России и США – Владимира Путина и Джо Байдена. Политики обсудили отношения двух стран, а также пообщались о совместной работе по региональным вопросам.



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