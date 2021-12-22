 

Законопроект об ужесточении наказания для педофилов принят в первом чтении

22.12.2021, 5:54, Новости дня
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Законопроект «Единой России» об ужесточении наказания для педофилов принят в первом чтении. Полностью его планируется одобрить в весеннюю сессию, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

«Давно пора поставить жирную точку в этом вопросе», – приводятся слова Турчака в Telegram-канале партии.

При рассмотрении в первом чтении депутаты поддержали законопроект единогласно.  Согласно тексту закона, предлагается поднять возраст потерпевших с 14 до 18 лет, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Кроме того, предлагается установить максимально жесткое наказание — пожизненное заключение — для любого педофила, если преступление сопряжено с насилием, с тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более несовершеннолетних. Такое же наказание предусматривается за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

Также закон должен решить вопрос о постоянном контроле за лицами, которые не попали на пожизненное заключение. Такой контроль может осуществляться с помощью электронных браслетов.

Напомним, законопроект в сентябре внесли в Госдуму секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и Александр Хинштейн. Документ поддержала комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности



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