Отвод магистрального газопровода загорелся под Челябинском

В Чебаркульском районе Челябинской области загорелся отвод магистрального газопровода, угрозы населению нет, огонь удалось потушить спустя четыре часа, сообщил пресс-центр ГУМЧС РФ по региону.

Сообщение о горении газа из газопровода на 1793 километре федеральной автодороге М5 в Чебаркульском районе, в двух километрах от деревни Боровое поступило в 01.16 мск.

«Данный участок – отвод (Чебаркуль – Катав-Ивановск) от магистрального газопровода высокого давления (Уренгой – Помары – Ужгород), подземный, диаметром 500 мм, глубина залегания 1 м. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходит факельное горение газа из подземного газопровода», – передает сообщение РИА «Новости».

Угрозы населенным пунктам не наблюдалось. Газовая служба перекрыла участок газопровода протяженностью 16 километров, проводится переключение на резервную схему, погибших, травмированных нет.

В 06.55 (04.55 мск) горение на газопроводе было ликвидировано. В операции по тушению газопровода принимали участие тушили 58 человек и 18 машин.

В пресс-центре добавили, что произведено переключение газопотребления на резервную ветку, идет заполнение системы.

Ранее в подмосковном поселке Ильинское-Усово во время строительных работ был поврежден газопровод, после чего начался пожар.