 

Синоптики рассказали о погоде в столице

22.12.2021, 5:54, Новости дня
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В Москве в среду ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до минус 20 градусов, сообщили в Гидрометцентре России.

Днем в городе прогнозируется 18-20 градусов мороза. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до минус 21 градуса, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление – около 746 мм ртутного столба.

В Московской области в среду температура составит от минус 18 до минус 23 градусов. В ночь на четверг ожидается минус 24 градуса.

Ранее автоэксперты дали водителям советы по уходу за машиной в мороз.



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