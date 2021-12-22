Синоптики рассказали о погоде в столице

В Москве в среду ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до минус 20 градусов, сообщили в Гидрометцентре России.

Днем в городе прогнозируется 18-20 градусов мороза. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до минус 21 градуса, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление – около 746 мм ртутного столба.

В Московской области в среду температура составит от минус 18 до минус 23 градусов. В ночь на четверг ожидается минус 24 градуса.

Ранее автоэксперты дали водителям советы по уходу за машиной в мороз.