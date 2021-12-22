Надул и поехал – в Японии изобрели надувной скутер-чемодан

Японские изобретатели создали портативный скутер, который можно сдуть и надуть за пару минут. Он оснащён специальным отделением для багажа и способен развивать скорость до 15 километров в час. Однако необходимо провести дополнительные испытания по безопасности, прежде чем выпускать новинку на рынок, передаёт NTD.

Съездить за покупками в магазин или перевезти на небольшое расстояние какой-то груз — теперь для этого не обязательно нужны машина или общественный транспорт. В Японии нашли более удобный способ: надул и поехал!

Этот скутер разработали исследователи из Токийского Университета. Они назвали своё творение «Поимо» — это аббревиатура слов «портативная надувная мобильность». Скутер электрический. В багажном отделении вмещает рюкзак средней величины или чемодан. Надувается за две минуты.

ХИРОКИ САТО, изобретатель из Токийского Университета: Когда я впервые задумался о разработке мобильного устройства, то хотел, чтобы оно могло преодолевать расстояние примерно в одну милю — например, между железнодорожной станцией и работой, где нет общественного транспорта.

Скутер весит всего 10 килограммов и сделан из термопластичного полиуретана. Одной зарядки хватает примерно на 90 минут. Максимальная скорость — 15 километров в час.

Исследователи также разработали приложение, которое позволяет изменять форму скутера. В одной вариации на него можно садиться верхом. В другой — он очертаниями напоминает кресло.

ХИРОКИ САТО: В будущем он будет подстраиваться под особенности каждого человека. Например, под рост или что-то ещё.

Разработчики также говорят, что нужны дополнительные испытания. По их словам, скутер нужно сделать безопасным для вождения.

Дата выхода в эфир 20 декабря 2021 года.