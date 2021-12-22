 

Мнение: О последнем сражении Путина… Дело пахнет… порохом?

22.12.2021, 5:38, Разное
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Снова, как и 80 лет назад, зазвучали слова, мол, «велика #Россия, да отступать некуда»! А нынешний российский президент Владимир #Путин впервые за много лет взялся за боевое оружие. Всё это вкупе с беспрецедентно расширенной коллегией российского Минобороны было призвано убедить стороннего наблюдателя в крайней серьёзности ситуации.

Ну и новый российский правящий тандем продемонстрировал свою слаженность, переходящую в боевую выучку.

Чем дело пахнет? Уж не войной ли?

Вот несколько не самых замеченных, но весьма показательных штрихов к резонансному заседанию коллегии МО РФ, вызвавшему переполох в блогосфере и СМИ.

Первое. На заседание коллеги, помимо руководящего состава Вооружённых Сил, представителей органов государственной власти и общественного совета при Минобороны РФ, впервые были приглашены должностные лица командования военными округами, флотами и флотилиями, соединениями и воинскими частями, а также курсанты и слушатели высших военных учебных заведений России. С одной стороны, это придаёт всему мероприятию мобилизационно-пропагандистский характер. С другой – обозначает приоритет внутриполитических задач над внешними при его проведении.

Второе Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу прекрасно спели дуэтом. Президент выдвинул новую угрозу Западу – «мы будем принимать адекватные ответные военно-технические меры», – а министр показал вероятный будущий casus belli: мол, американские ЧВК активизировались вблизи Донбасса и готовят там провокацию с химоружием. Это всё было уже апробировано в Сирии, если кто забыл.

Третье. Глава государства сразу после коллегии посетил выставку новых образцов вооружений. И даже подержал некоторые из них в руках. Что, в общем, тоже не может не вызывать определённые ассоциации.

В общем, картинка сложилась. И Запад незамедлительно на неё отреагировал.

С одной стороны, представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что обвинения министра обороны России Сергея Шойгу в адрес американских частных военных компаний в подготовке провокаций с «химическими компонентами» в Донбассе являются «полностью ложными». С другой, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что некоторые требования России по гарантиям безопасности можно обсуждать. Этакая попытка осторожного компромисса.

Итак, ваше мнение, господа и дамы?

View Poll: Дело

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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