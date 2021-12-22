Мнение: 9500 гвоздик товарищу Сталину

В Москве прошла очередная акция "2 гвоздики товарищу Сталину". В рамках очередной, уже 23-й по счету акции https://colonelcassad.livejournal.com/7301412.html на собранные гражданами (в том числе и читателями "Рупора Тоталитарной Пропаганды") средства (всего было собрано 309 000 рублей) на могилу товарища Сталина было возложено 9500 алых гвоздик.

Весь фотоотчет с большим количеством фотографий можно посмотреть по ссылке http://stalinizator.ru/2gvozdiki-23/

Всем кто принимал участие лично, финансово и информационно, спасибо.

Всех еще раз с праздником!

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