 

Мнение: 9500 гвоздик товарищу Сталину

22.12.2021, 5:20, Разное
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В Москве прошла очередная акция "2 гвоздики товарищу Сталину". В рамках очередной, уже 23-й по счету акции https://colonelcassad.livejournal.com/7301412.html на собранные гражданами (в том числе и читателями "Рупора Тоталитарной Пропаганды") средства (всего было собрано 309 000 рублей) на могилу товарища Сталина было возложено 9500 алых гвоздик.

Весь фотоотчет с большим количеством фотографий можно посмотреть по ссылке http://stalinizator.ru/2gvozdiki-23/
Всем кто принимал участие лично, финансово и информационно, спасибо.

Всех еще раз с праздником!

Источник: Colonel Cassad



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