Отец девятилетней студентки МГУ напал на завкафедрой

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков прорывался через пункт охраны, напал на заведующего кафедрой, информирует пресс-служба факультета. Скандал он устроил из-за того, что его дочь дала неправильный ответ на экзамене.

Евгений Тепляков, отец учащейся на факультете психологии МГУ девятилетней девочки, напал на завкафедрой, сотрудники вызвали полицию, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу факультета.

«Сегодня проходил экзамен у студентки первого курса Алисы Тепляковой. Во время экзамена присутствовать на экзамене может только студент без сопровождающего. Папа ожидал Алису на посту охраны, ему предоставили возможность ожидать там в тепле и комфорте. В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать, и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования. После этого нам пришлось вызвать полицию. Он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям. Мы закрыли его в аудитории, чтобы он не смог никому нанести физического вреда», – рассказали на факультете.

Алиса сдавала предмет «Введение в психологию». Девочка расстроилась из-за неправильного ответа, выбежала из аудитории прежде, чем узнала оценку. Комиссия ожидала девочку, чтобы озвучить результат, но ее отец «устроил скандал», уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что руководство факультета психологии МГУ им. Ломоносова, где учится девятилетняя Алиса Теплякова, проводило беседу с отцом ребенка по поводу ее обучения.

До этого на сайте change.org появлялась петиция с требованием проверить условия жизни, физическое и эмоциональное состояние детей Тепляковых. Отец семейства назвал ситуацию неадекватной.