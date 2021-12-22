МВД назвало сумму ущерба от преступлений с начала года в России

Ущерб от преступлений в РФ за одиннадцать месяцев 2021 года составил 766 млрд рублей – это на 64% больше, чем годом ранее, говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности за январь – ноябрь

«Ущерб от преступлений составил 766 млрд рублей, что на 64,2% больше аналогичного показателя прошлого года. Большая часть ущерба (93,7%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа», – цитирует документ ТАСС.

В ведомстве уточняют, что по сравнению с прошлым годом на 4,2% возросло число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами. «Всего выявлено 107,1 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 5,8%. Материальный ущерб от указанных преступлений составил 599,4 млрд рублей», – говорится в материалах МВД.

Всего в РФ с начала года зарегистрировано 1 853,1 тыс. преступлений, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 31 регионах России, в 54 регионах количество преступлений снизилось.

Ранее сообщалось, что в результате преступлений с начала года погибли более 21 тыс. человек.