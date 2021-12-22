Известного американского ученого признали виновным в сокрытии связей с Китаем

Известный американский ученый Чарльз Либер признан коллегией присяжных федерального суда в Бостоне виновным в сокрытии научного сотрудничества с Китаем и полученных в результате доходов, передает телеканал CBS.

Присяжные сочли доказанным, что бывший декан факультета химии и химической биологии Гарвардского университета делал ложные заявления властям, представлял поддельные налоговые декларации и не сообщил о наличии у него китайского банковского счета, передает РИА «Новости».

62-летний Либер считается одним из ведущих мировых специалистов в области наноматериалов. По данным следствия, ученый без ведома основного работодателя присоединился к китайской программе рекрутинга научных кадров «Тысяча талантов» и получил должность в Уханьском технологическом университете. Он получал зарплату в 50 тыс. долларов в месяц, ему также оплачивали текущие расходы в размере до 150 тыс. долларов и выделили более 1,5 млн долларов на обустройство исследовательской лаборатории, утверждает обвинение.

Сам Либер утверждал, что главной мотивацией для него была не финансовая выгода, а мировое признание и желание получить Нобелевскую премию, пишет Wall Street Journal.

По информации издания, американские власти предъявили обвинения в сокрытии информации о связях с Китаем еще 24 научным работникам. Из них девять признали вину, с шести обвинения были сняты.

Напомним, в 2020 году президенту Арктической академии наук в Петербурге Валерию Митько предъявлено обвинение в государственной измене. Ученого обвинили в передаче материалов, составляющих гостайну, китайским спецслужбам во время поездки в Китай.

Военный эксперт Константин Сивков заявил газете ВЗГЛЯД, что Китай заинтересован в арктических разработках, а союз с Россией обусловлен наличием общего противника в лице США.