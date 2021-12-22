NBC News – распространение «омикрона» заставило власти США задуматься о новых ограничениях

Штамм коронавируса «омикрон» стал доминирующим в США и составляет 73% от всех случаев заражения, пишет NBC News. Столь быстрое распространение штамма заставило американские штаты задуматься о новых ограничениях. Впрочем, власти уверены, вакцинация и ревакцинация помогают защититься.

Сегодня вспышка COVID-19 накрыла всю территорию США. Штамм «омикрон» стал доминирующим и составляет три четверти всех случаев заражения коронавирусом. Растут очереди на тесты на коронавирус и число новых ограничительных мер.

МИШЕЛЬ ВУ, мэр Бостона: Бостону пора следовать науке.

В Бостоне объявили, что начиная со следующего месяца для доступа в некоторые закрытые общественные места потребуется доказательство вакцинации. В Вашингтоне вновь ввели обязательное ношение защитных масок. По меньшей мере шесть штатов, в том числе Мэн и Нью-Хэмпшир, где был поставлен рекорд по количеству госпитализаций, обратились к Национальной гвардии, чтобы снизить нагрузку на больницы.

Сегодня в квартале Лос-Анджелеса Даунтаун отменили празднование Нового года в Гранд-парке. В Нью-Йорке также задумались об отмене новогодних гуляний на Таймс-сквер. По словам мэра города, решение будет принято до Рождества.

БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО, мэр Нью-Йорка: Слава Богу, судя по тому, что мы видели до сих пор, новые случаи заражения протекают мягче, чем те, что были ранее.

Бродвей отменяет всё больше шоу. Всё больше спортивных команд задумываются над тем, чтобы отложить игры. А выпуски передачи Saturday Night Live на выходных снимались без большинства членов съёмочной группы и без зрителей в зале.

КИНАН ТОМПСОН, актёр Saturday Night Live: А где все?

Число случаев заражения «омикроном» удваивается каждые два — три дня. В преддверии праздников очереди на тест на коронавирус выглядят пугающе знакомыми.

ЖИТЕЛЬНИЦА США: Это по меньшей мере печально.

ЖИТЕЛЬ США: Это третья клиника, в которой я побывал за последний час.

И всё же власти настаивают, из-за вакцинации, ревакцинации и эффективного лечения…

КЭТИ ХОКУЛ, губернатор штата Нью-Йорк: Это не март 2020 года и даже не декабрь 2020 года.

Последние данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США указывают на наличие разницы между вакцинированными и невакцинированными. На 100 тысяч людей, которые не привились, приходится 451 случай коронавируса. На 100 тысяч тех, кто сделал прививку, число случаев заражения падает до 134. Число заражений среди ревакцинированных ещё ниже — 48. Но, что ещё важнее, на 100 тысяч невакцинированных приходится шесть случаев смерти от коронавируса, а на 100 тысяч вакцинированных значительно меньше — 0,5, на 100 тысяч ревакцинированных — 0,1.

АШИШ ДЖА, декан Школы общественного здравоохранения Университета Брауна: Заболевание даже у пожилых людей, если они прошли ревакцинацию, протекает в очень мягкой форме.

И, как и компания Pfizer, Moderna представила данные, которые ещё не получили экспертную оценку, согласно которым, половина третьей дозы вакцины компании увеличивает уровень антител в 37 раз.

ГЕЙБ ГУТЬЕРРЕС, корреспондент NBC News: В итоге, защищает ли эта третья доза вакцины от «омикрона»?

СТИВЕН ХОУГ, президент американской фармацевтической компании Moderna: Мы надеемся, что защищает.

Доктор Стивен Хоуг, президент Moderna, утверждает, что компания также изучает возможность создания ещё одной дополнительной дозы, которая рассчитана специально на штамм «омикрон».

СТИВЕН ХОУГ: Причина в том, что этот вирус продолжает удивлять нас по мере своего развития.

ЛЕСТЕР ХОЛТ, ведущий NBC News: Гейб, это удивительно, на омикрон приходилось всего 3 процента случаев только на прошлой неделе.

ГЕЙБ ГУТЬЕРРЕС: Верно, Лестер. Сейчас штамм составляет 73 процента всех случаев коронавируса по всей стране. Столь значительный рост позволяет объяснить эти очереди позади меня, которые весь вечер тянутся вдоль всего здания. В штате Нью-Йорк только что объявили об очередном рекордном числе случаев заражения четвёртый день подряд. Лестер.

Дата выхода в эфир 21 декабря 2021 декабря.