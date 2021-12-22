Гастроемкости из нержавеющей стали, пластика и меламина: что лучше выбрать для профессиональной кухни?

Гастроемкость – инвентарь, без которого сложно себе представить полноценную работу на кухне. Это специальные лотки, в которых можно хранить, транспортировать, демонстрировать продукты и готовые блюда. Такой инвентарь производят из разных материалов:

Нержавеющей стали;

Меламина;

Поликарбоната;

Полипропилена.

Какой из материалов лучше выбрать? Каких размеров бывают гастроемкости? Можно ли подобрать крышки для гастроемкостей, и если да, то каких типов они бывают? Обо всем этом расскажем по порядку.

Виды профессиональных гастроемкостей

Такой профессиональный инвентарь используется не только в ресторанах, кафе, столовых и других заведениях общественного питания. Лотки также очень востребованы в магазинах и супермаркетах, где их используют для хранения и демонстрации готовых блюд, а также в кейтеринге для транспортировки блюд.

Гастроемкости подходят для использования в разных видах техники:

холодильном оборудовании, витринах;

линиях раздачи;

пароконвектоматах;

жарочных шкафах;

фритюрницах и др.

Но стоит учитывать и материал, из которого сделаны лотки. Не все материалы выдерживают высокий температурный режим.

Гастроемкости из полипропилена и поликарбоната имеют прозрачные стенки, что обеспечивает хороший обзор продукции как поварам, так и клиентам заведениях. Такие лотки замечательно подходят для хранения продуктов в холодильнике, а также для выкладки товара на линиях раздачи и в холодильных витринах. Лотки могут быть не только прозрачными, но и цветными. Например, инвентарь черного цвета выгодно подчеркнет блюда, которые вы хотите продемонстрировать покупателям.

Не менее популярны и гастроемкости из нержавеющей стали. Они прочные, устойчивые к высоким и низким температурам, легко моются в профессиональных посудомоечных машинах. Их используют для приготовления блюд в разных типах теплового оборудования. Также лотки из стали часто используют для выкладки товара в супермаркетах и других торговых точках.

Красивый внешний вид имеют гастроемкости из меламина. Они легкие, прочные, легко моются, не подвержены деформации. Чаще всего их используют для сервировки фуршетов, в кейтеринге. Но важно учитывать, что такой инвентарь не подходит для приготовления пищи при высоких температурах. Меламиновые лотки рекомендуется использовать при температурном диапазоне в пределах от -20 °С до + 70 °С.

Как видите, каждый материал имеет свои особенности. Обязательно учитывайте их при покупке инвентаря для своего заведения.

Можно ли подобрать к гастроемкостям крышки? Размеры гастроемкостей

Конечно, к гастроемкостям можно подобрать крышки. Они бывают разных типов:

герметичные;

глухие;

откидные;

с ручкой;

с выемкой для ложки.

Что касается размеров лотков, то они стандартные и регламентируются европейским стандартом GN-Gastronorm EN-631-1. Согласно этому стандарту, за основу принято емкость GN1/1 размером 530х325 мм. Все остальные емкости в 2, 3, 4 раза больше или меньше. Выбирайте инвентарь исходя из того, какое оборудование есть на вашем предприятии. Покупайте такой инвентарь в профильных магазинах, тогда он прослужит дольше и будет радовать ваш персонал своим качеством.