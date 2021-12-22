Автоэксперт перечислил признаки неадекватного водителя

Неадекватного водителя на дороге можно распознать по нескольким признакам, в частности он может то резко разгоняться, то тормозить, об этом рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

Он пояснил, что потенциально опасный водитель на дороге может резко перестраиваться без включения поворотников, не соблюдать дистанцию и не обращать внимания на сигнал светофора.

При этом эксперт пояснил, что неадекватность далеко не всегда связана с желанием нарушать правила.

«Существует обширная категория водителей, которые могут нарушать правила по неопытности или из-за постоянного нахождения в состоянии стресса. Они могут совершать маневры настолько осторожно и медленно, что оказываются настоящим бедствием в потоке машин», – сказал Васильев агентству «Прайм».

Эксперт пояснил, что такие водители могут, например, внезапно затормозить на мигающий зеленый сигнал светофора или «исполнить еще какой-нибудь неожиданный маневр, даже не подозревая о его опасности».

«Кроме того, те, кто активно взаимодействует с мобильным телефоном во время управления автомобилем, могут настолько отрываться от реальности, что пропустят поворот, а потом, несмотря ни на что, все-таки постараются в него попасть. Так что будьте осторожны», – предупредил автоэксперт.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят законопроект «о лихачах». Один из авторов инициативы депутат Адальби Шхагошев заявил, что в законопроекте об ужесточении наказания для лихачей предусмотрят меру домашнего ареста машины на три месяца, если в течение месяца сумма штрафов составит 150 тыс. рублей.

Кроме того, опасное вождение в РФ предложили фиксировать с помощью камер.