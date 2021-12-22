В США ответили на заявления Шойгу о провокации в Донбассе

В Пентагоне назвали заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о подготовке американскими частными военными компаниями провокации с химическими веществами на востоке Украины «не соответствующим действительности».

«Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности», – передает РИА «Новости» слова официального представителя Пентагона Джона Кирби.

Он заявил, что что министр обороны США Ллойд Остин не разговаривал с Шойгу на фоне обострения напряженности вокруг ситуации на Украине. «Мне нечего проанонсировать сегодня из его расписания», – сказал Кирби.

Напомним, Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – сказал министр.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что американцы готовят Донбассу химатаки по сирийскому образцу.