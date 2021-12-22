Мнение: Чемпиона избили не кавказцы
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В Москве избили Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.
Парень пришел с девушкой в караоке-бар. Там он и получил сотрясение мозга и ушибы.
Гопников уже задеражли… Ими оказались 18-летние Владислав Смирнов и Владислав Яковцев.
Смотрел видео инцидента. Избиение началось после словесной перепалки. Юным дебоширам, похоже, никто не объяснил, что кулаки – это аргумент дебилов.
Конечно, всплеск агрессии и избиение – это скверно, но хорошо хоть, что драчунами оказались не кавказцы и не мигранты. Иначе на весь интернет уже стоял бы вой, что «мигранты избили русского чемпиона»…. Так или не так?
Фотография Олимпийского чемпиона Дмитрия Савельева отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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