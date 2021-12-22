 

Мнение: Чемпиона избили не кавказцы

22.12.2021, 4:24, Разное
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В Москве избили Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.

Парень пришел с девушкой в караоке-бар. Там он и получил сотрясение мозга и ушибы.

Гопников уже задеражли… Ими оказались  18-летние Владислав Смирнов и Владислав Яковцев.

Смотрел видео инцидента. Избиение началось после словесной перепалки. Юным дебоширам, похоже, никто не объяснил, что кулаки – это аргумент дебилов.

Конечно, всплеск агрессии и избиение – это скверно, но хорошо хоть, что драчунами оказались не кавказцы и не мигранты. Иначе на весь интернет уже стоял бы вой, что «мигранты избили русского чемпиона»…. Так или не так?

Фотография Олимпийского чемпиона Дмитрия Савельева отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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