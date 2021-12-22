«Матрица», которую мы потеряли

Двадцать лет спустя фильм перестал быть фантастическим.

Кадр из фильма «Матрица. Воскрешение»

Скажу сразу, это не рецензия на фильм «Матрица. Воскрешение». Я же не кинокритик. Это попытка понять, как изменился мир за двадцать лет.

Мрачное визионерское учение братьев Вачовски оказалось всепобеждающим. Миллениум был бархатным сезоном золотого века современной цивилизации, временем последнего поколения, которому довелось жить вне матрицы. Конечно, нас пока не упаковали в капсулы. Но только в физическом смысле. Схема, при которой функционирование отдельного человека представляет собой не более чем сырье, на котором работают алгоритмы, уже реализована необратимо. Да, они питаются главным образом когнитивной энергией, а не банальным электричеством. (Хотя майнеры могли бы с этим тезисом обоснованно поспорить.) Но сам факт того, что любое наше действие онлайн фиксируется, анализируется и потом используется против нас — ну, пока всего лишь для выдойки максимально возможного количества денег — уже не повод для дискуссии.

Кстати, и те действия, которые мы вроде бы осуществляем офлайн, тоже оцифровываются и идут в зачет.

Построение метавселенных, реализует ли этот проект коллективный Цукерберг или кто-то еще, только сделает картинку более рельефной.

Главным вопросом «Матрицы» — что оригинальной трилогии, что работы Ланы Вачовски — был вопрос о свободе воли. Современный потребитель этой свободы лишен.

За него все решают алгоритмы. Касается ли это нового платья, обучающего курса, духовной практики или благотворительного проекта — максимум, на что вы можете рассчитывать, это на выбор между предложениями нескольких алгоритмов. Если они, конечно, недостаточно эффективно работают, чтобы оставить вам хотя бы иллюзию выбора.

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А за пределами потребления не существует современный человек. Выйти из матрицы все еще можно, и не обязательно даже глотать красную таблетку. Но это выход в маргинальную зону. Тут Вачовски тоже угадали, хотя и попытались смягчить столь болезненное прозрение через романтизацию. Сначала это была легенда о супермене во главе банды повстанцев, теперь вечная история о всепобеждающей любви. Но в реальности Нео всегда будет фриком (как вариант — успешным фриком, создавшим легендарный продукт), а Тринити — сильной женщиной, мечтающей о принце в черном плаще, но живущей с ботомужем.

То есть повода для социального оптимизма нам не дают ни фильмы, ни тем более реальность.

Конечно, если мы рассматриваем социальный оптимизм в том самом романтическом ключе, когда главной задачей человека остается обретение свободы воли.

Но пора уже взглянуть на мир глазами Архитектора-Аналитика, тем более что здесь мы можем опереться на плечи титанов Вачовски.

Визионерский посыл новой «Матрицы» в том, что на смену искусственному интеллекту идет искусственный эмоциональный интеллект. То есть способность конструировать чувства и управлять ими. А это куда как более мощный инструмент для выкачивания когнитивной энергии в сравнении с простым строительством красивых декораций для отвлечения внимания.

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Аналитик из «Матрицы. Воскрешение» с этой задачей справился не до конца. Но он ее правильно поставил. В том числе угадав, что важнейшим из чувств является страдание. Его нельзя симулировать, зато его с достаточной вероятностью можно сконструировать. То есть создать ситуацию, в которой не страдать невозможно. Ох, не зря антагонист теперь не агент спецслужб (с которым даже приятно по старинке бить друг друга руками и ногами), а психоаналитик, то есть специалист, который всегда найдет, до чего в себе вы можете докопаться.

Тут надо отметить сближение позиций Вачовски и Пелевина — не берусь сказать, насколько это сближение случайно.

Но именно в этом аспекте общечеловеческий потенциал легенды о «Матрице» максимально полно раскрывается на отечественном материале. Вся российская история, включая новейшую, а также история великой русской культуры — это история страдания. Здесь нам нет равных, здесь мы визионеры от Бога. И наша матрица по мере цифровизации сверху превзойдет западные аналоги, не сомневайтесь.

А про Нео и Тринити в финале мы с вами все знаем. Они не заслужили света. Они заслужили полет.

Алексей Полухин, шеф-редактор

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