 

Роскомнадзор намерен использовать нейросети для мониторинга видеоигр

22.12.2021, 3:46, Новости дня
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Представители Роскомнадзора хотят использовать искусственный интеллект для того, чтобы обеспечить эффективную проверки контента видеоигр.

Представители регулятора по долгу службы обязаны поверять материал и останавливать распространение запрещенного контента. Например, их задача не допустить призыву к суицидам, пропаганду наркомании и т.д.

До сих пор вся эта работа проводится, так сказать, вручную. Но для этого необходимо задействовать большие человеческие ресурсы. А с использованием искусственного интеллекта можно сократить и время, и усилия, а результат получить более качественный, говорят специалисты. Проверку можно проводить еще на этапе тестирования игр, не допуская выхода на рынок незаконного продукта.



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