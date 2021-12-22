Роскомнадзор намерен использовать нейросети для мониторинга видеоигр

Представители Роскомнадзора хотят использовать искусственный интеллект для того, чтобы обеспечить эффективную проверки контента видеоигр.

Представители регулятора по долгу службы обязаны поверять материал и останавливать распространение запрещенного контента. Например, их задача не допустить призыву к суицидам, пропаганду наркомании и т.д.

До сих пор вся эта работа проводится, так сказать, вручную. Но для этого необходимо задействовать большие человеческие ресурсы. А с использованием искусственного интеллекта можно сократить и время, и усилия, а результат получить более качественный, говорят специалисты. Проверку можно проводить еще на этапе тестирования игр, не допуская выхода на рынок незаконного продукта.