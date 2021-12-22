Путин подписал закон о дополнительной индексации маткапитала

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о дополнительной индексации материнского капитала по фактическому уровню инфляции, изменения вступят в силу с 1 февраля.

Теперь размер маткапитала будет рассчитываться исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, который определяется правительством. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА «Новости».

Согласно действующему законодательству, размер материнского капитала индексируется по прогнозной инфляции. Теперь его проиндексируют по фактической инфляции. С 1 февраля 2022-го размер маткапитала за первого ребенка составит 483 тыс. 881 рубль, за второго и последующих – 639 тыс. 431 рубль.

Ранее правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, по которому предлагается дать право на маткапитал отцам-одиночкам, воспитывающим детей после смерти матери-гражданки другого государства.