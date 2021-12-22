 

Глава контрразведки ФРГ обвинил Россию в стремлении расширить свое влияние за рубежом

22.12.2021, 3:42, Новости дня
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Глава Федерального ведомства по защите конституции (контрразведка Германии) Томас Хальденванг сообщил в интервью медиагруппе «Функе», что РФ якобы стремится расширить свое влияние за рубежом.

«Мы замечаем, что РФ активизировала свои действия», – передает его слова  ТАСС.

Хальденванг утверждает, что эксперты контрразведки заметили попытки оказания влияния во время кампании в преддверии выборов в Бундестаг.

«В начале распространялись ложные сообщения о ряде лиц, например, о кандидате от «зеленых», госпоже [Анналене] Бербок. В целом можно сказать, что такие кампании не возымели действия», – сообщил глава разведки.

По его мнению, в свете приговора по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине «стало ясно, к каким отчасти жестким методам прибегают российские структуры за рубежом». Хальденванг добавил, что шпионаж становится все чаще «демонстрацией силы». «Мы наблюдаем это также в киберпространстве», – сообщил он.

Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности к совершению в Германии хакерских атак. Берлин не предоставил никаких доказательств, свидетельствующих о связях киберпреступников с Москвой.

Ранее немецкие власти заявили, что перед выборами в Бундестаг в сентябре наблюдалась активность хакеров, за которыми якобы могут стоять российские спецслужбы.



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