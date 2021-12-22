 

Британское правительство предоставило 225 млн паролей для ресурса кибербезопасности

22.12.2021, 3:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правоохранительные органы и британское правительство предоставили 225 миллионов реальных паролей для создания бесплатного сервиса Have I Been Pwned (HIBP), который должен повысить кибербезопасность в глобальной сети.

По словам экспертов, логины и пароли были украдены хакерами и уже по несколько раз перепроданы. Часть информации публиковалась в даркнете. Have I Been Pwned (HIBP). Поэтому никто никакой тайны не раскрывает.

Зато сами пользователи теперь могут легко проверить, не взломаны ли их аккаунты. Авторы проекта обещают периодически обновлять эту базу данных за счет информации, изъятой у хакеров. По их мнению, таким образом можно предупреждать потенциальных жертв атак киберпреступников, которым для защиты личных данных часто достаточно лишь сменить пароль.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / Посол в США сообщил об отсутствии контактов в предвыборном штабе Байдена

31.10 / США ответили на просьбу союзников касательно ядерного удара по России

04.10 / Pandora Papers. В Чехии начнут расследование в отношении премьера Бабиша

28.06 / “Ни один человек не прибыл”. Украинские пограничники рассказали о блокировании пункта пропуска “Новотроицкое” боевиками “ДНР”

10.07 / Фрегат «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания после модернизации

24.03 / В Израиле прошли парламентские выборы. Лидирует партия “Ликуд”

26.12 / Business Insider – пандемия помогла — игровая индустрия обгоняет по доходам спорт и кино

24.01 / Киевские школьники 25 января вернутся за парты

27.10 / Саакашвили в тюрьме Рустави намного опаснее для “Грузинской мечты”, чем когда он был в Украине – соратница политика

08.07 / Двум жителям Калифорнии предъявлены обвинения в преступлении на почве ненависти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика