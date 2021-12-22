Британское правительство предоставило 225 млн паролей для ресурса кибербезопасности

Правоохранительные органы и британское правительство предоставили 225 миллионов реальных паролей для создания бесплатного сервиса Have I Been Pwned (HIBP), который должен повысить кибербезопасность в глобальной сети.

По словам экспертов, логины и пароли были украдены хакерами и уже по несколько раз перепроданы. Часть информации публиковалась в даркнете. Have I Been Pwned (HIBP). Поэтому никто никакой тайны не раскрывает.

Зато сами пользователи теперь могут легко проверить, не взломаны ли их аккаунты. Авторы проекта обещают периодически обновлять эту базу данных за счет информации, изъятой у хакеров. По их мнению, таким образом можно предупреждать потенциальных жертв атак киберпреступников, которым для защиты личных данных часто достаточно лишь сменить пароль.