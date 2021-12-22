 

Эксперт назвал неожиданный плюс пандемии

22.12.2021, 3:02, Новости дня
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По мнению директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, нынешняя пандемия коронавируса принесла множество проблем и привела к гибели миллионов людей. Однако в этой ситуации есть не только минусы.

В частности, во время конференции ВОЗ в Москве Клюге заявил, что именно пандемия сильно подтолкнула развитие цифровых технологий в медицине.

Фактически всего за несколько месяцев сейчас происходят внедрения, на которые раньше тратили годы. Например, ранее медики спорили, можно ли проводить в онлайн-режиме по видеосвязи хотя бы консультации. А теперь этим занимаются почти все. И это только один из самых простых примеров, отмечает Клюге.



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