Путин и Макрон обсудили урегулирование конфликта на Украине

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном урегулирование внутриукраинского конфликта, нежелание Киева выполнять минские договоренности, информирует пресс-служба Кремля.

«Обсуждалась также создавшаяся проблемная ситуация в урегулировании внутриукраинского конфликта, вызванная нежеланием Киева выполнять минские договоренности. Президент РФ подчеркнул, что от конкретных шагов киевских властей по реализации минского «комплекса мер» зависит и возможность проведения нового саммита в «нормандском» формате», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также Путин обратил внимание Макрона на ограничения, которым подвергается во Франции канал RT.

«Владимир Путин обратил внимание на ограничения, которым продолжает подвергаться во Франции информационный канал «Russia Today». Выражена надежда на предоставление нашему каналу таких же возможностей для работы без какой-либо дискриминации, которые обеспечиваются французским СМИ в России», – говорится в сообщении.

Ранее на коллегии Минобороны Путин объяснил опасность размещения инфраструктуры НАТО на Украине.

Также Путин на совещании заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.

МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО РФ предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).