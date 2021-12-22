 

В Германии призвали сократить интервал перед ревакцинацией до трех месяцев

22.12.2021, 2:59, Новости дня
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Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при Институте вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) рекомендовала проводить ревакцинацию против коронавируса через три месяца после основной иммунизации, говорится в распространенном во вторник заявлении STIKO.

«STIKO обновляет свои рекомендации по ревакцинации против COVID-19 в отношении интервалов между вакцинацией. Для всех лиц, которым после получения двух компонентов препарата или [перенесенной] инфекции была рекомендована повторная вакцинация (3-я прививка) или однократная вакцинация с интервалом в 6 месяцев, рекомендуется более короткий срок, составляющий не менее 3 месяцев», – отмечается в сообщении, передает ТАСС.

При этом указывается, что людям старшего возраста или ранее переболевшим следует отдавать предпочтение при проведении бустерной вакцинации из-за более высокого риска тяжелого течения заболевания, вызванного коронавирусом.

Текущие данные показывают, что иммунная защита от варианта «омикрон» значительно снижается после завершения базовой вакцинации уже через 3-4 месяца. Защитный эффект существенно возрастает после бустерной прививки. Кроме того, в настоящее время, как уточнили в STIKO, можно предположить, что сокращение интервала перед ревакцинацией также повысит защиту от тяжелого течения заболевания, вызванного омикрон-штаммом коронавируса, и снизит скорость распространения этого варианта.

Иммунизация от коронавируса началась в Германии в конце декабря 2020 года. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики, работники социальных профессий. Используются вакцины, разработанные Pfizer и ее BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, а также AstraZeneca.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что делать повторно прививку от коронавирусной инфекции необходимо через полгода, это обеспечит организму защиту.

До этого Минздрав утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, в котором значится прививка против коронавирусной инфекции.



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