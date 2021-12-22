В Германии призвали сократить интервал перед ревакцинацией до трех месяцев

Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при Институте вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) рекомендовала проводить ревакцинацию против коронавируса через три месяца после основной иммунизации, говорится в распространенном во вторник заявлении STIKO.

«STIKO обновляет свои рекомендации по ревакцинации против COVID-19 в отношении интервалов между вакцинацией. Для всех лиц, которым после получения двух компонентов препарата или [перенесенной] инфекции была рекомендована повторная вакцинация (3-я прививка) или однократная вакцинация с интервалом в 6 месяцев, рекомендуется более короткий срок, составляющий не менее 3 месяцев», – отмечается в сообщении, передает ТАСС.

При этом указывается, что людям старшего возраста или ранее переболевшим следует отдавать предпочтение при проведении бустерной вакцинации из-за более высокого риска тяжелого течения заболевания, вызванного коронавирусом.

Текущие данные показывают, что иммунная защита от варианта «омикрон» значительно снижается после завершения базовой вакцинации уже через 3-4 месяца. Защитный эффект существенно возрастает после бустерной прививки. Кроме того, в настоящее время, как уточнили в STIKO, можно предположить, что сокращение интервала перед ревакцинацией также повысит защиту от тяжелого течения заболевания, вызванного омикрон-штаммом коронавируса, и снизит скорость распространения этого варианта.

Иммунизация от коронавируса началась в Германии в конце декабря 2020 года. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики, работники социальных профессий. Используются вакцины, разработанные Pfizer и ее BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, а также AstraZeneca.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что делать повторно прививку от коронавирусной инфекции необходимо через полгода, это обеспечит организму защиту.

До этого Минздрав утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, в котором значится прививка против коронавирусной инфекции.