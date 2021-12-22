 

Главы Boeing и Airbus призвали отложить внедрение 5G-сетей

22.12.2021, 2:50, Новости дня
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В письме на имя министра транспорта США Пита Буттиджича Кэлхун и Ниттел заявили, что радиосигналы от базовых станций сети 5G негативно сказываются на безопасности полетов, искажая показания альтиметра (пилотажно-навигационного прибора, необходимого при заходе на посадку в сложных метеоусловиях).

По словам специалистов, сбои в показаниях альтиметров могут возникнуть от того, что верхний порог частот для 5G в 4,2 ГГц совпадает с нижним порогом, который используется в авиации.

Кэлхун и Ниттел предлагают ограничить мощность базовых станций 5G рядом с аэропортами и призывают администрацию американского президента Джо Байдена убедить Федеральную комиссию США по связи, утверждающую, что радиосигналы 5G не влияют на приборы самолетов, пересмотреть свою позицию.

Контекст:

5G – пятое поколение связи, которое действует на основе стандартов телекоммуникаций, следующих за существующими стандартами 4G/IMT-Advance.

29 июня 2018 года финская телекоммуникационная компания Elisa заявила, что первой в мире запустила коммерческую сеть пятого поколения. Американский оператор Verizon 1 октября 2018 года также заявил о начале функционирования коммерческой сети 5G. Южная Корея стала первой в мире страной, которая полностью охвачена сетью 5G.

В сентябре 2020 года правительство Украины утвердило план повышения качества мобильной связи с учетом внедрения 5G. В ноябре в Украине начали работу над высвобождением частот в диапазонах 790–862 и 694–790 МГц для внедрения 5G-связи.

Начало развертывания сети 5G ожидается с 2022 года в крупнейших населенных пунктах Украины. В сельской местности, на отдаленных территориях и вдоль автомобильных дорог будет использоваться 4G.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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