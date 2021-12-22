Times – китайский блогер заплатит за уклонение от налогов рекордные $210 млн

Известная китайская стримерша Хуан Вэй получила от налогового управления Ханчжоу штраф в размере 1 миллиардов 341 миллионов юаней за уклонение от налогов, передаёт The Times. Как отмечает издание, Китай наказал девушку рекордным штрафом в рамках усилий по регулированию бурно развивающейся индустрии электронной коммерции.



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Налоговое управление китайского Ханчжоу оштрафовало популярную стримершу Хуан Вэй, известную среди интернет-пользователей как Вия, на рекордные 1 миллиардов 341 миллионов юаней ($210 млн), пишет The Times.

Китаянку, которая проводит стримы на популярных платформах и рассказывает об опыте использования тех или иных товаров, обвинили в уклонении от уплаты налогов. В частности, Хуан Вэй вменяется уход от уплаты налогов на сумму 643 миллионов юаней путём сокрытия личных доходов и предоставления фальшивых деклараций в период с 2019 по 2020 год. Её также обвиняют в неуплате 60 миллионов юаней других налогов.

В ведомстве отметили, что девушка пошла на сотрудничество с налоговыми органами. В ходе расследования Хуан Вэй уже выплатила 500 миллионов юаней и призналась в налоговых преступлениях, о которых следователи ранее не знали.

Как отмечает издание, блогер наказана рекордным штрафом в рамках усилий Китая по регулированию бурно развивающейся индустрии. «Мы будем продолжать усиливать налоговый надзор за представителями индустрии стримов и проводить проверки компаний, лиц, онлайн-платформ и агентств-посредников, которые помогают уклоняться от уплаты налогов», — отметили в налоговом управлении Ханчжоу.

По данным аналитиков консалтинговой компании McKinsey, в период с 2017 по 2020 год китайский рынок электронной коммерции, связанной с онлайн-трансляциями, ежегодно в среднем показывал более чем 280% роста. Ожидается, что к 2022 году объём продаж достигнет $423 млрд.

Как пишет The Times, Хуан Вэй — третий инфлюенсер, у кого возникли проблемы с налоговыми органами Китая. Ранее за неуплату налогов были оштрафованы Чжу Ченьхуэй, известная в интернете как Сюели Чери, и Линь Шаньшань, известная как Линь Шаньшань Санни. Блогеры получили штрафы на общую сумму 93,2 миллионов юаней. По данным местных СМИ, девушки указали свои личные доходы в качестве операционного дохода созданных ими компаний. Согласно китайскому законодательству, доходы, полученные физическими лицами от частного бизнеса, облагаются налогом по более низкой ставке по сравнению с заработком физических лиц.