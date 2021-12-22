Euronews – фестиваль ледовой скульптуры на 3 месяца превратил Томск в зимнюю сказку

16 команд из разных городов РФ приняли участие в VII конкурсе ледовой скульптуры «Хрустальный Томск», темой которого в этом году были народное наследие, сказки и пословицы. Теперь их сказочные творения будут украшать центральную площадь города и радовать томичей и туристов до самой Масленицы, передаёт Euronews.

В зимнюю сказку превратился западно-сибирский город Томск на время проведения VII фестиваля ледовых скульптур. В нём приняли участие 32 мастера из Якутска, Хабаровска, Северска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы.

В этом году тема конкурса звучала как «Народное искусство и нематериальное наследие». Для своих творений скульпторы использовали сказки, мифы, эпосы и пословицы. И ещё — 376 ледяных блоков общей массой 156 тонн.

ЕКАТЕРИНА ФЁДОРОВА, скульптор: Сложность в том, что мы вдвоём. И это две девушки, которые должны осилить почти восемь кубов льда. Один куб весит почти две тонны.

Чтобы обуздать ледяную стихию, в ход пошли самые разные инструменты — от бензопилы до стамески, от ножовки до шлифовальной машины. Победителем стала работа якутской команды «Авангард» под названием «Небесная кобылица».

РОМАН ШАДРИН, победитель конкурса: Очень благоприятная погода, лёд очень чистый, хорошо режется, мягкий. Инструменты ни разу не затупились, что радует.

Теперь 16 ледовых скульптур будут украшать главную площадь Томска до самой Масленицы, говорит организатор конкурса.

ДЕНИС ШОСТАК, начальник Управления культуры администрации Томска: Это событие, которое привлекает в наш город и туристов, и самое главное — на этой площади мы заслужили, чтобы ледовые шедевры находились в течение трёх месяцев и радовали томичей и гостей города.

Второе место разделила ещё одна якутская команда с «Печкой самоходной» и скульпторы из Хабаровска — их композиция называлась «Полёт шмеля».

Дата выхода в эфир 20 декабря 2021 года.

